Germán Martínez: "Ahora tenemos que empezar a discutir los proyectos sobre producción y el empleo"

El jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos destacó la tarea que se hizo para acercar posiciones dentro del bloque con respeto y sin estridencias. "Ya quedaron claras las posiciones de cada compañero y compañera, tenemos que dar vuelta la página", dice.

"Llevo 40 días muy intensos", dice el jefe del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, un día después de la votación que le permitió al oficialismo darle media sanción al acuerdo de refinanciación con el FMI.

"Hice todos los esfuerzos para que las relaciones políticas y humanas vayan de la mano" dice, al tiempo que confía en que los temas que la cámara Baja deberá tratar a partir de ahora, el bloque volverá a estar en sintonía. "A veces tendemos a leer la política demasiado estática, hasta es mas cómodo hacerlo de esa manera. El que lea la política de estos momentos con esquemas se va a equivocar", asegura.

"Sin lugar a dudas la sesión del jueves fue muy importante. Estuvimos ante un hecho parlamentario histórico, inédito. Nunca se trató un acuerdo con el FMI en el Congreso. En el 2017 el bloque del Frente para la Victoria pidió una sesión especial a la que el oficialismo de entonces y la oposición actual no dio quorum. Desde que ingresó el proyecto al Congreso el viernes 4 de marzo pudimos hacer una tarea colectiva que reivindico", dice.

"La presencia del jefe de Gabinete, del ministro de Economía y su equipo respondiendo preguntas de todos los bloques, de organizaciones sociales, empresarios pymes, representantes del movimiento obrero organizado, el G6, los gobernadores, entre los que estuvo el de Santa Fe, y la negociación política donde con Sergio Massa tuvimos la responsabilidad de elaborar una propuesta que alcance el mayor nivel posible de consenso, hubo 27 intercambios de borradores donde fuimos incorporando la mirada de cada bloque que tenía la vocación de construir y colaborar para tener un texto que sea votable por todos", expresa.

-Hasta llegar ahí, hubo una discusión muy importante dentro del bloque. ¿Te sorprendió?

-Llegue a la presidencia del bloque por las distintas miradas que desde el inicio provocó el acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI que tomó Macri. Desde entonces hablé con cada compañero y compañera para intentar darles argumentos sobre la necesaria unidad de nuestro espacio político. Los posicionamientos finales reflejaron las distintas miradas que tuvieron presentes desde el inicio del debate. Lo más valioso es que pudimos hacer esto sin estridencias ni acusaciones cruzadas, sin andar señalando con el dedo a nadie, en un marco de argumentación y de respeto en la fijación de las fijaciones políticas que me parece es lo mas valioso para la tarea que viene.

-Dijiste que ibas a hacer todos los esfuerzos necesarios para que hasta el último diputado del bloque votara a favor del acuerdo. ¿Sentis una especie de frustración porque ello no ocurrió?

-Tengo sensaciones encontradas porque me hubiera gusta una posición mas convergente en el bloque. Yo soy de los que creo que no siempre acertamos en lo que hacemos. Y probablemente haya faltado algo de mi parte para terminar de persuadir a cada compañero y compañera. Pero me quiero quedar con una mirada más amplia y es que en un contexto muy difícil pudimos construir una alternativa de tratamiento parlamentario que tuvo 202 votos afirmativos y que le dan un respaldo enorme a una negociación muy compleja que lleva adelante nuestro gobierno.

-¿Que reflexión te merece que una parte del oficialismo haya votado en contra y la oposición casi todo a favor?

-Trato de leer siempre la política con el menor esquematismo posible. Si se mira como quedaron las votaciones, los cruces han sido diversos. Y me parece que tiene que con ver con las características del tema. La particularidad de que estemos tratando una refinanciación del acuerdo con el FMI es el que te provoca estos cruces. El desafío para todos es que después de todo lo que vivimos en la semana podamos metabolizar las distintas miradas que tenemos de manera de poder llegar a una síntesis superadora en términos políticos.

-¿La unidad del bloque puede recuperarse para los próximos temas por tratar?

-Tenemos que dar vuelta la pagina. Ya tratamos el tema del FMI, quedaron claras las posiciones de cada uno de mis compañeros y compañeras. Ahora tenemos que trabajar para los tiempos que vienen. El presidente siempre nos plantea que este acuerdo con el FMI no es el primer paso ni el ultimo. Tenemos que trabajar, como decimos en Santa Fe, con la consigna de la unidad en la diversidad en la agenda que viene: los proyectos agrobioindustrial, de electromovilidad, incentivos para la industria automotriz, compre argentino, hidrocarburos, cannabis y cáñamo industrial con destino medicinal, reformas a la ley de inteligencia nacional. Desde el Frente de Todos tenemos que proponerle a todos los espacios políticos un debate fuerte de la cuestión de la inclusión social en Argentina porque tenemos millones de compatriotas que carecen de una trama económica, social y productiva que favorezca la inclusión.

-¿Te llamó el presidente y la vicepresidenta después de la media sanción?

-Con el presidente hablo casi cotidianamente. Con Cristina nunca tuve un trato directa, más allá que milito en el kirchnerismo desde 2002. Además la media sanción se da en un momento donde su oficina en el Senado fue atacada a piedrazos, lo que considero de un vandalismo planificado y que repudio y rechazo.

-Lo que viene es claramente una agenda pro productiva. ¿Crees que servirá para recuperar la unidad del bloque y al mismo tiempo mantener el consenso que se alcanzó con la oposición?

-Creo que en muchos de estos temas vamos a tener coincidencias con muchos sectores de la oposición. Soy de la idea de que en la Cámara de Diputados hay que discutir absolutamente todo, no tiene que haber temas vedados. Y que siempre la mirada de cada legislador y legisladora, venga de donde venga, enriquece el debate. Si generamos un mecanismo de funcionamiento que permita que todos hagamos los a portes, bridemos nuestra mirada, logremos consenso, creo que pueden salir iniciativas con una amplia legitimidad y apoyos transversales que le al gobierno las herramientas para que en los años que los 4 años y medio de respiro que le da el acuerdo con el FMI pueda profundizar las políticas de producción y el empleo.

-En la entrevista me hablaste muchas veces de consenso, pese a desde la oposición muchas veces se acusa al peronismo de no consensuar y convertir al Congreso en una escribanía.

-Muchas de las acusaciones que cíclicamente aparecen, fueron y son absolutamente injustas. En los grandes temas que pasaron por el Congreso con Néstor, Cristina y Alberto, hubo apoyos transversales muy importantes. También hubo proyectos que entraron en una disputa política muy polarizada. La cuestión parlamentaria de este gobierno estuvo atravesada por la pandemia, por lo cual se hacía muy difícil con un sistema de sesiones en remoto tener una agenda de temas "unilateral". Además en Diputados nunca tuvimos quorum propio, ni antes del recambio ni ahora. Entonces, por convicción y por necesidad la vocación de consenso estuvieron siempre presentes. Y la llevaron adelante Sergio Massa y Máximo Kirchner con eficiencia y eficacia. Voy a trabajar en este sentido sabiendo que a veces la dinámica política te permite ampliar la base de consenso y otras veces te obliga a posiciones un poco mas polarizadas.

-¿De acá en adelante cual es el objetivo?

-Generar el marco de funcionamiento parlamentario para poder avanzar en el tratamiento de la agenda de temas que tiene que consolidar el rumbo del país. Tenemos una Cámara de Diputados muy pareja, donde para poder funcionar necesitamos un piso alto de consenso transversal. Ojala que lo podamos lograr en el menor tiempo posible.