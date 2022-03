https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

UNL derrotó 4-0 a Nuevo Horizonte y los mira a todos desde arriba aunque tiene un partido más. Este sábado se puso en marcha el torneo de ascenso.

Liga Santafesina Universidad goleó y manda en la tabla

Universidad Nacional del Litoral goleó a Nuevo Horizonte por 4 a 0 en un partido válido por la 4ta. fecha del torneo Apertura de Primera División "A" de la Liga Santafesina. De esta manera, quedó como único líder del certamen aunque tiene un partido más que varios de sus competidores.

El conjunto universitario se impuso en Colonia San José -donde juega como local- gracias a los goles que convirtieron Alexis Camargo -en dos oportunidades-, Nehemías González y Emiliano Manzur. Con este resultado llegó a 10 producto de tres victorias y un empate. Aquí vale hacer la salvedad de que la "U" es uno de los pocos equipos que ya disputó cuatro partidos, mientras que algunos deben cumplir entre semana los compromisos pendientes de la fecha 3.

En otro cotejo destacado de la jornada, Nacional venció a Pucará por 2 a 0 en condición de visitante. David Maya y Rodrigo De la Mata anotaron los tantos con los cuales el conjunto del sur se quedó con tres puntos importantes para la tabla de los promedios.

Colón contundente

Por la misma fecha Colón debía recibir a San Cristóbal en el Predio que posee a la vera de la Autopista Santa Fe-Rosario. Los rojinegros llegaban luego de empatar en el debut ante Newell's y envalentonados tras la victoria en el clásico sobre Unión por 1 a 0 en la segunda jornada. Por su parte, la visita llegaba luego de caer ante Universidad y Argentino de San Carlos. Ninguno de los dos había llegado a jugar su partido correspondiente a la fecha 3 debido a las intensas lluvias caídas en los últimos días.

Desde los primeros minutos de juego se comenzó a identificar la tendencia del encuentro, con Colón teniendo la pelota y asediando el área defendida por el arquero Aldo Beckley. De a poco, el local comenzaba a llegar con centros sumamente peligrosos y atacando sobre todo por los costados.

Poco antes de la media hora llegó la apertura del marcador. La jugada se dio por el sector derecho, con un remate que pudo tapar Beckley, pero la pelota salió hacia el segundo palo y allí entró en soledad Tobías Picech para poner el 1 a 0. Pocos minutos más tarde, una confusión en el retroceso entre Dallia y Beckley hizo que el propio Picech pueda aprovechar la pelota en el área para sentenciar el 2 a 0.

San Cristóbal tuvo oportunidades gracias a dos cabezazos de Alan Wenk en jugadas de pelota parada. Sin embargo, en la primera de ellas la pelota se fue sobre el travesaño, y en la segunda Enrico estaba bien parado para contener el balón. Más allá de la diferencia en el marcador, durante el primer tiempo se destacó la actuación del arquero Beckley, que estuvo muy seguro ante los constantes ataques del local.

En la segunda parte, la visita agotó los cambios para poder refrescar el ataque, aunque a los de Abdeneve les costó generar juego.

Promediando el complemento, el ingresado Gerónimo Buttera entró en velocidad al área para aprovechar un centro pasado, y tomando la pelota de aire la impactó para enviarla a la red y decretar el 3 a 0. El último gol del Sabalero llegó una vez más por intermedio de Picech, que de cabeza logró convertir tras un centro desde el sector derecho.

Justa victoria de Colón, contra un rival al que le costó hallarse en el partido durante los 90 minutos. Ahora el Sabalero deberá medirse como visitante de Las Flores, mientras que San Cristóbal será local de Newell's, para que ambos puedan recuperar el partido pendiente de la fecha anterior.

Otros resultados

Independiente 1 (Gabriel Santos)-Newell's 1 (Damián Báez); Argentino 1 (Claudio Cenci)-Unión 1 (Mariano Meynier); Sanjustino 0-Ateneo 1 (Lucas Rostand); El Pozo 1 (Pablo Sánchez)-Sp. Guadalupe 1 (Leandro Ledesma); La Salle 1 (Martín Artigue)-La Perla 3 (Gabriel Ruiz Díaz, Alexis Palacios y Leandro Mayenfisch); Gimnasia 1 (Luis Ibáñez e/c)-Cosmos 0 y Ciclón Racing 1 (Nicolás Perret)-Colón SJ 1 (Maximiliano Melgratti); postergado: El Quillá-Las Flores.

La que viene

La quinta fecha del torneo de la máxima categoría, tendrá estos partidos: Independiente-Argentino, Newell's-Pucará, Ateneo-La Salle, Colón SJ-El Pozo, Las Flores-Gimnasia, Nuevo Horizonte-Ciclón Racing, Cosmos-El Quillá, Sp. Guadalupe-Sanjustino, Nacional-Colón, Unión-UNL y San Cristóbal-La Perla. Se jugará el sábado 26, ya que el próximo fin de semana no habrá actividad por la disputa del clásico entre Colón y Unión.

Síntesis

Colón 4

San Cristóbal 0

Colón: Enrico; Cura, Ojeda, Aguirre, Laborie, Lucas Picech, Peiretti, Curcio, Tobías Picech, Aranda y Ruiz Díaz. DT: Héctor Porpatto.

San Cristóbal: Beckley; Coll, Klenzi, Wenk, Dallia, Hermet, Safón, Navarro, Barraza, Solver y Sales Rubio. DT: Luis Abdeneve.

Goles: en el primer tiempo 29m. T. Picech (C) y 39m. T. Picech (C). En el segundo tiempo 21m. Buttera (C); 26m. T. Picech (C).

Cambios: Olmedo por Ruiz Díaz, Buttera por Aranda, Cotta Luna por T. Picech y Farías por Curcio (C); Sterli por Hermet, Fanjul por Sales Rubio, Speroni por Solver, Alcaraz por Safón, Castillo por Barraza (SC).

Árbitro: Enzo Silvestre.

Cancha: Predio Colón.

Reserva: Colón 2-San Cristóbal 0.

Se largó la Primera "B"

Este sábado comenzó el torneo de la divisional de ascenso, con la disputa de los encuentros correspondientes a la segunda fecha. Vale aclarar que el primer capítulo se disputará entre semana ya que debió ser cancelado el fin de semana pasado por las condiciones meteorológicas adversas que reinaron en la región.

Los resultados registrados fueron los siguientes: Don Salvador 1-Banco Provincial 3; Loyola 0-Belgrano 0; Dep. Santa Rosa 0-Dep Agua FC 1; Los Canarios 1-El Cadi 1; V. Gálvez 3-Atenas 1; Nobleza 2-Los Piratitas 0; Atl. Arroyo Leyes 2-Peñaloza 2; Floresta 0-Los Juveniles 3; Juventud Unida 3-Def. Alto Verde 2; libre: Ciclón Norte.

Entre semana se jugarán los partidos de la fecha 1. Los mismos serán: Los Juveniles-Juventud Unida, Peñaloza-Floresta, Los Piratitas-Arroyo Leyes, Atenas-Nobleza, El Cadi-Vecinal Galvez, Dep. Agua FC-Los Canarios, Belgrano-Santa Rosa, Banco Provincial-Loyola y Ciclón Norte-Don Salvador, libre: Def. de Alto Verde.