https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 13.03.2022 - Última actualización - 12:37

12:35

Se trata de Brent Renaud, de 51 años; en un primer momento trascendió que estaba en la cobertura de la guerra para el New York Times, pero luego desde el periódico aclararon que fue una confusión

Invasión a Ucrania Las fuerzas rusas mataron a un periodista estadounidense en Irpin Se trata de Brent Renaud, de 51 años; en un primer momento trascendió que estaba en la cobertura de la guerra para el New York Times, pero luego desde el periódico aclararon que fue una confusión Se trata de Brent Renaud, de 51 años; en un primer momento trascendió que estaba en la cobertura de la guerra para el New York Times, pero luego desde el periódico aclararon que fue una confusión

Fuerzas rusas mataron al periodista Brent Renaud en un ataque en la ciudad ucraniana de Irpin y, según la primera información que brindó el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, el hombre trabajaba para el reconocido diario estadounidense The New York Times.

Sin embargo, desde el periódico emitieron un comunicado donde aclararon que Renaud había colaborado con ellos, pero no se encontraba en Ucrania como parte de la cobertura de este medio. Dijeron también que la confusión puede haberse dado porque el reportero llevaba una credencial vieja de The New York Times.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, afirmó en un principio Nebitov, a través de una publicación en Facebook. “Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times murió tiroteado en Irpin. Otro periodista resultó herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate”, apuntó el jefe de la Policía, en una publicación a la que sumó una fotografía de la identificación de Renaud y otra de su pasaporte, que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense.

Unos minutos después, el editor jefe adjunto de The New York Times Cliff Levy utilizó su cuenta de Twitter para dar mayores precisiones al respecto de Renaud. “The New York Times está profundamente triste al saber de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renaud. Brent fue un talentoso fotógrafo y realizador audiovisual, pero no estaba asignado para The New York Times en Ucrania”, detalló Levy, quien adjuntó en su tuit el comunicado oficial del diario.

Además de transmitir lo consternados que están en el medio por el asesinato de Renaud, esa nota de prensa explica: “Pese a que colaboró con The New York Times en el pasado (la última vez en 2015), no estaba asignado para The Times en Ucrania. Los reportes iniciales de que trabajaba para The Times circularon porque estaba usando una credencial de prensa de este medio que había sido emitida para una asignación hace muchos años”.

Tanto Renaud como su colega lesionado fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en un auto con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas. Asimismo, un periodista de esa agencia vio el cuerpo del reportero asesinado.

Según los primeros datos, Renaud estaba filmando a los refugiados cuando fue alcanzado por los disparos, que habrían llegado desde un puesto de control ruso.

Con inforamción de AFP, DPA y ANSA