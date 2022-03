Alejandro Levy: "El callejero de Santa Fe forma parte de la mística del TC 2000"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Camina relajado, habla con todos los que lo paran y recibe el respaldo para el nuevo desafío: llevar adelante el destino del TC 2000 (ex Súper TC 2000). Así se lo vio a Alejandro Levy, el nuevo responsable de la emblemática categoría nacional, que abrió la temporada en el Autódromo de Rosario bajo su mando.

Leonardo Maqueda

No soy la excepción, le solicito la entrevista para este medio y en pocos minutos estamos sentados charlando sobre lo que tiene pensado para esta nueva etapa del Turismo Competición 2000.

A eso voy, porque es la primera decisión resonante de los nuevos dueños, que vuelva a su nombre original y la sensación es que están acá para pisar fuerte. "Estamos muy contentos con este arranque, con esta nueva etapa. Como equipo, como empresa y como categoría. El TC 2000 transmite pasión, transmite identidad, y a su vez, es una categoría aspiracional, donde de una u otra forma, todos quieren formar parte y su ambición cuando se inician en el automovilismo es poder llegar a correr en el TC 2000, de donde salieron muchos de los grandes campeones de Argentina, donde el aficionado sabe que está la tecnología, el profesionalismo, los mejores equipos y es también la categoría que te puede hacer pensar trascender las fronteras del país. Todo eso nos genera una gran responsabilidad, un gran compromiso y nos obliga a que trabajemos muchísimo por esos objetivos. Por suerte caminamos los boxes y nos dicen que nos quieren, que nos van a acompañar, que nos van a ayudar. Pero también queremos que nos miren. Y que empiecen de una u otra forma, a juzgar lo que hacemos, para que también el que hoy no está tenga ganas de volver".

Habla pausado Alejandro Levy, pero es concreto y el norte para la categoría está claro, "no es un discurso, es una convicción", me dice sin rodeos. "Esto es lo que todos pensamos, vos hablás con cualquiera de mi equipo y todos te van a decir lo mismo: estamos convencidos de que tenemos que tener una gran categoría de vuelta, con proyección internacional de pilotos, aspiracional para los pilotos que se inician en la Fórmula Nacional y que vean que hay una escalera para el Top Race (tracción trasera) o TC 2000 (tracción delantera)".

Alejandro Levy en el mano a mano donde habló de los temas importantes para la categoría más tecnológica que inicia una temporada diferente. Foto: Gentileza

Casi no lo dejo terminar porque la entrevista va para ese lado, el tema central de la categoría en los últimos años, el motor. "Te puedo anticipar que estamos haciendo todos las investigaciones del caso", nuevamente marcando su convicción. "Ya estamos trabajando, pensando en qué motores tendría que utilizar la categoría, si tienen que ser motores por marca o un mismo motor, si lo tienen que atender los equipos o un proveedor. Lo que sí sabemos, es que lo tenemos que hacer y estamos investigando cuándo y cómo", agrega Levy dejando en claro que estos motores turbo que entraron en la categoría en 2019 serán reemplazados. "Por supuesto que lo vamos a consultar con los equipos y las terminales", agregando que sus socios forman parte de la cuestión.

Apelo a su experiencia de relanzar categorías que venían complicadas y lo invito a comparar el desafío, no esquiva la responsabilidad y recuerda: "Cuando arrancamos en el Top Race (dirigentes desde hace dos años) eran 9 autos en cada categoría y hoy esperamos para la próxima fecha 24 ó 25 y con más pedidos de autos. Esto es gracias al apoyo de los equipos y por supuesto es también lo que queremos lograr acá con la misma metodología de trabajo, todos queremos recuperar al TC 2000, pero tampoco pensemos que está destruido, está acá, vivo, no está por desaparecer. No tengo dudas de que con un año de trabajo vamos a tener una categoría de nivel internacional", dice convencido apoyándose en la historia de la categoría.

Deja la puerta abierta y no puedo evitar caer en la conclusión en que su plan es volver a las "fuentes" de la categoría y los eventos que la hicieron trascender. "El callejero de Santa Fe forma parte de la mística del TC 2000, vamos a hacer todo lo posible de nuestra parte para ayudar a través del gobernador, del intendente, del secretario de turismo y de todos aquellos que les sirva o les interese que se lleve a cabo el callejero. Si no es para 2022, será para 2023, pero tenemos que ponerlo como objetivo para trabajar para lograrlo. Entonces, dentro de nuestra agenda estarán todas las gestiones para trabajar en conjunto con las personas que entienden que es importante la vuelta del callejero para poder llevarlo adelante."

Amable, convencido y respaldado. Así comienza la nueva era del TC 2000 bajo la conducción de Alejandro y Diego Levy. Los hermanos que vienen del mundo del Rally (también conducen el Rally Cross), pero que hoy ya cuentan con la responsabilidad de llevar adelante los destinos de las principales categorías de pista como son el TC 2000, el Top Race y su grupo de categorías soporte.