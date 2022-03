Mex Urtizberea parodia a los artistas vanidosos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El polifacético humorista protagoniza la obra “Mi amigo Mex”, que se presenta el viernes 18 en el Teatro Municipal. Caricaturiza el lugar autorreferencial del “artista”. “Siempre me llamaron la atención esos tipos que hablan como si fueran superiores a otros, desde las alturas”, contó el actor.

La voz inconfundible de Mex Urtizberea llega desde el otro lado del teléfono y en el momento en que empieza a hablar de la obra de teatro “Mi amigo Mex” -que protagoniza junto a Marcelo Chirinos y subirá a escena al Teatro Municipal de Santa Fe (San Martín 2020) el viernes 18 de marzo a las 21.30- el entusiasmo se percibe con claridad. Es un proyecto que el músico, actor, escritor, conductor y humorista parece disfrutar al máximo.

Básicamente, la obra propone el encuentro entre un artista (que encarna el propio Mex) y un escritor (Chirinos) que tiene que escribir la biografía del actor en un día. A partir de ahí, desde el humor, se abre una parodia sobre el lugar autorreferencial del “artista”, esa construcción de un “ser elevado”. “Sobre esos tipos que hablan de cómo debe ser el proceso creativo, se creen unos genios y todo lo que muestran es una porquería, es horrible”, dice Mex. En la obra, todo se vuelve todavía más hilarante cuando la vida del escritor resulta más atractiva que la del artista.

En la entrevista con este medio, Mex recordó el origen de la propuesta escénica. “Con Marcelo Chirinos y Gerardo Delelisi venimos trabajando desde hace tiempo en televisión, pero queríamos hacer algo bien teatral. Por eso llamamos a Ignacio Sánchez Mestre, dramaturgo y director. Nos juntamos todos los miércoles durante un año en mi casa. Arrancamos con una idea que se basaba en historias que me habían pasado de verdad, en anécdotas. Pero la cosa siguió para otro lado y empecé a componer a un actor de esos que hablan mucho y se creen importantes, son soberbios. Y surgió la idea de incorporar un crítico que llega para escribir la biografía, en la cual el propio actor insistió”, sintetizó.

-Ya de por sí esa apetencia del actor para que escriban su biografía habla de que es una persona que se considera muy importante.

-Es un tipo insoportable. Como esos actores que existen, se los ve en más de una época. Son personajes que se construyen con la sociedad. Actores que tienen una conducta refinada, que a la gente le gusta bastante.

-¿Te divertís con ese personaje?

-Si, me divierto mucho. Porque he visto a varios amigos de mi hermano Gonzalo, que es actor y siempre me llamaron la atención esos tipos que hablan como si fueran superiores a otros, desde las alturas. Hay muchos personajes así, no los quiero nombrar pero todos los conocemos. Entonces me burlo de todo eso.

-Hablan con términos difíciles porque creen que así están por encima del resto.

-Están todo el tiempo como diciendo: “Ojo, mirá que estás con un artista. Tenés la suerte de estar conmigo”. En la obra, el actor y el escritor tienen un día para construir la biografía del primero, es imposible, no sale nada de nada. Y la vida del biógrafo pasa a ser apasionante al lado del otro. Es también una historia sobre la amistad que se crea entre los dos. Es muy linda, tierna y con mucho humor.

Recepción

-Esta obra arrancó en 2019, tuvo un paréntesis durante la pandemia y se reestrenó en 2021. ¿Qué pasa con el público?

-Hicimos la obra en 2019, después se cortó y a partir de septiembre de 2021 la hicimos en el complejo La Plaza, donde estuvimos tres meses. Lo que hacía la gente era más bien una descarga, una catarsis. Se reía a carcajadas fuertes, como con el deseo de que pase algo. Había una gran necesidad de encontrarse. La verdad es que estamos chochos de poder ir a Santa Fe, encontrarnos con la gente es un planazo.

-Tal vez las restricciones hicieron que la gente valore más la posibilidad de ir a una sala y tener ese ida y vuelta con los actores, algo propio del teatro.

-Estar ahí, eso es el teatro. La reacción de la gente en las funciones del año pasado fue maravillosa, la pasan muy bien. Estamos con muchas ganas de seguir.

Una comunicación diferente

-¿Cómo va el programa “El Mañana” en Radio Nacional?

-Muy bien. Es bárbaro, estoy haciendo radio en mi casa, ahora vamos a empezar a salir en Youtube, en Twitch y en Facebook Live. Es una nueva experiencia que me parece divina y acorde a la época en que vivimos, hacer las cosas más al aire libre, estar afuera. Tenemos una necesidad de encontrarnos y de estar más con la naturaleza. Me parece que la comunicación va por ahí. Por el momento estoy experimentando, me divierte mucho.

-¿Allí podés poner en juego el humor, que es una de las cosas que te caracterizan?

-En realidad hago la conducción, pero introduzco comentarios que se relacionan con el humor. No es un programa humorístico, pero sí un espacio donde la pasamos bien. Más que nada, hay muchas cosas bonitas para escuchar. Buenas notas y mucha información. Hago música, cocino. Un poco de todo, la paso muy bien.

-¿Hacia dónde van tus próximos proyectos?

-Hay un poco de todo. Uno va yendo, se van topando con cosas y ve qué prioriza. Pero esto de la radio es el proyecto en el cual estoy subido y me encanta. Después, tengo cosas para hacer en ficción. Gastón Portal quiere para fin de año filmar la película de Wilson Fernández, a partir de la serie que hicimos juntos “Las 13 esposas de Wilson Fernández”. También quiero seguir haciendo teatro, porque la paso muy bien. Lo hago con amigos. La obra está buenísima y va a los piques.