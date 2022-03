https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el Concejo, piden saber qué pasa con la atención al público en el Tribunal de Faltas

Un edil de la oposición afirma que la sede de Salta al 2900 -frente al Palacio Municipal- no está funcionando. Desde el municipio dicen lo contrario. El corralón no funciona los domingos, lo cual implica un trastorno para quienes les retienen el auto un sábado: hasta el lunes no pueden retirarlo.

Crédito: Archivo El Litoral / Guillermo Di Salvatore

Por Redacción EL SEGUIR En una sesión con "agenda exclusiva" del 8M, ingresaron varios proyectos a las comisiones del Concejo Municipal, que seguramente tendrán su discusión. Uno de ellos es un pedido de informes por el cual se le solicita al Ejecutivo que informe por qué la central de atención al público del Tribunal de Faltas no funciona "desde hace meses". Este lugar es donde se deben recepcionar y atender, de forma personalizada, reclamos y trámites administrativos por contravenciones de diversa índole, como multas por el tránsito, por ejemplo. Después están los juzgados de competencia local en distintos puntos de esta capital, a los cuales se derivan muchos de esos trámites: hay dos de control, dos de seguridad vial, uno de transporte público, uno de "vehículos retenidos" y cuatro de tránsito. La sede del Tribunal "era de suma importancia y permitía la resolución rápida de muchos trámites y controversias a muchos contribuyentes". Que esté cerrada y sin atención al público implica "un retroceso en el proceso de tener un Estado más amigable y cercano", sostiene en sus fundamentos el proyecto de resolución, cuya autoría es del edil Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio). Pero desde el municipio local negaron que la central de atención esté cerrada. "¿La sede del Tribunal mantiene su atención al público?", consultó El Litoral. "La de calle Salta 2937 sí. Ahí está la escribanía y funciona también para atención al público. Había dos oficinas: una era de atención y la otra era más administrativa/gestión. Lo que se hizo es dejar todo en la segunda (oficina)", aseveraron fuentes directas del gobierno local. Corralón y después... El otro punto de conflicto que marca el concejal opositor en la resolución en ciernes es que el Juzgado de Faltas ubicado en Bv. Pellegrini y Av. Perón, que se ocupa de la tramitación de infracciones que derivan en vehículos retenidos -y que está cerca del corralón municipal-, "se encuentra cerrado los días domingos". "Esto último genera un gran trastorno. Por ejemplo, si un sábado a la noche es retenido el vehículo de una persona que no es de esta capital y que tiene que volver a su lugar de residencia el domingo, no puede hacerlo porque tiene que esperar hasta el lunes al mediodía a que abran el Juzgado. Ni que hablar de una persona que necesita recuperar su auto para trabajar", le dijo Pereira a El Litoral. Las fuentes municipales consultadas admitieron que antes de la pandemia había "caja de cobro" los domingos en el juzgado de Bv. Pellegrini. "Hoy no, pero eso está en evaluación…", agregaron. "En el corralón, si no hay caja los domingos y un vehículo es retenido un sábado, ¿se cobran dos días de estadía hasta que el lunes se pueda retirar el auto? ¿O se cobra un solo día?", preguntó este medio. "Sólo se cobra un día (por retención de vehículo). (El infractor) se lleva la liquidación y la abona el lunes", respondieron. El pedido de informes termina con otros requerimientos: Pereira solicita saber "si se encuentra en los planes del Gobierno municipal ampliar la atención en ambos sitios (tanto en el Tribunal como en el juzgado de tramitación de vehículos)"; y si a raíz de las recientes lluvias "se ha tenido que suspender la atención en los juzgados ubicados frente al Municipio". De ser ello así, "si el Ejecutivo tiene planeado mejorar la situación edilicia".

