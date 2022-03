La emotiva despedida de Catherine Fulop de MasterChef Celebrity

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz fue la nueva eliminada del reality; “Lloro por haber participado de este maravilloso programa”, expresó al final. Ahora solo continúan en carrera siete participantes.

Domingo de eliminación en Masterchef Celebrity. Como es habitual, Santiago del Moro saludó a los tres especialistas, y luego le dio la bienvenida a las jugadoras que se encontraban en la cuerda floja. Ellas eran Paula “Peque” Pareto, Mery del Cerro, Catherine Fulop, Denise Dumas, Mica Viciconte y Juariu. Pero antes de comenzar con el reto principal, debieron medir sus fuerzas los mejores de la semana. Con tres estrellas en sus delantales blancos, Tomás Fonzi y Malena Guinzburg se enfrentaron al desafío inicial para descubrir quién subía al balcón.

El primero en tomar la palabra fue Germán Martitegui, que anunció: “Van tener que preparar papas pay a caballo, con tres huevos fritos. Pero cuidado, hay tres cosas que no se van a perdonar: huevos mal hechos, papas aceitosas y falta de voluntad para ganar”. Luego Damián Betular agregó: “Una vez cumplidos los diez minutos, van a traer los platos y los van a colocar en esta mesa”. Pero la sorpresa fue mayor, cuando descubrieron que los huevos eran de codorniz. Y después de preparar todo en tiempo récord, el jurado degustó ambos platos, y reveló que Guinzburg era la gran ganadora.

La noche entró luego en su segunda etapa, que nuevamente tuvo a la misma pieza como su principal estrella, y sobre eso Betular explicó: “Van a tener que preparar una codorniz rellena, con una guarnición”. En ese momento, Martitegui agregó: “El tiempo de cocina va a ser se setenta minutos. Esta es una carne muy delicada, muy sabrosa, que primero tiene que ser deshuesada para luego ser rellenada a la perfección. Pero hoy les vamos a dar una súper ayuda, van a tener el honor de que Donato de Santis les muestre cómo se deshuesa”. Dicho eso, los participantes se acercaron a recibir la clase del prestigioso chef, que les explicó el paso a paso de ese proceso.

Sin perder un minuto, los cocineros empezaron a preparar sus platos y se encontraron con obvias dificultades al momento de deshuesar la pieza. En ese sentido, Pareto y sus conocimientos sobre medicina fueron clave para ayudar a muchos de sus compañeros, que recurrían a ella por ayuda y consejos de todo tipo.

Una vez terminado el tiempo, nuevamente los especialistas se prepararon para degustar todos los platos, y el encargado de romper el hielo fue Fonzi, con su codorniz con papas pay y huevo frito. Pero Martitegui no se mostró muy entusiasmado, y comentó: “La carne estaba en su punto justo, pero hay tanta miga de pan que es como si el relleno fuera solo eso. Y la palta al costado es como una tristeza”.

En su turno, Mery del Cerro no tuvo una buena devolución, cuando Betular consideró que la codorniz “tenía poco relleno”, mientras Donato apuntó que el plato necesitaba “más power”. Pero en la vereda opuesta, Martitegui destacó: “El relleno es muy fuerte, pero me encanta que estés haciendo estas cosas aunque cometas errores, se nota que estás averiguando”. Luego Denise Dumas pudo convencer al jurado, y especialmente a Martitegui, quien le reconoció: “A mí me encanta el plato. Está a un nivel alto”.

Cathy Fulop no tuvo demasiada suerte, y Germán aseguró: “La codorniz se pasó de cocción. A todos les sugerí que no les quede cruda, pero esta codorniz estuvo un montón en el horno. Como es una carne de caza, tiene poca grasa y cuando la cocinás mucho, queda muy dura. Los rellenos tienen que ser como una especie de pasta, y acá hay como unos cuadraditos de manzana que no están terminados de cocinar, y no sé cómo paso eso”. Juariu llevó una codorniz con un relleno de acelga que el jurado reprobó enfáticamente, mientras que la salsa que acompañó tampoco fue muy bien vista.

Muy confiada en sí misma, Viciconte llevó una preparación que recibió numerosos elogios, como el de Donato, que destacó: “Es la única codorniz que quedó como una idea de trofeo, se puede jugar con el plato. Muy buen sabor”. Por su parte, Martitegui concluyó: “La papa para mí no va, pero la codorniz está espectacular. Las uvas quedan increíbles, pero la papa no”. En el cierre, la “Peque” Pareto volvió a destacarse por su gran performance, y Betular subrayó: “La salsa está muy rica, aunque medio miserable. Pero la codorniz está tan rica, que me baja un poco el resto”.

Finalmente, Denise y Viciconte fueron destacadas como las mejores de la noche, mientras Cathy Fulop quedó eliminada. Antes de retirarse, y muy emocionada, la actriz comentó sobre los especialistas: “A ustedes tres los adopto para mi vida, porque son unos maestros. Me encantó la rigurosidad, y después como que lo agradecía, porque me exigían. Yo lloro de emoción, de venir a este maravilloso programa”.