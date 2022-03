Línea directa: "operativos de tránsito", "oscuridad y peligro" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.03.2022 - Última actualización - 11:37

Operativos de tránsito

ÁNGEL

"Intendente Jatón: la Brigada de Tránsito o como se llame ¿conoce las ordenanzas? Parecería que no. Hay ordenanzas que prohíben que camiones que transportan escombros, arena, no vayan con un toldo o lona; sin embargo no siempre se cumple. Otra ordenanza dice que una playa de estacionamiento, un garaje, tienen que tener una chicharra para que anuncie la salida de autos. Tampoco siempre se cumple. El horario de carga y descarga: son las 11 de la mañana y están descargando heladeras, cocinas... cajones de lechuga, verduras... ¡¿Nadie cumple?! Cada uno hace lo que le da la gana. El escape libre en las motos y autos: eso es sancionable, también por emanación de gases y ruidos molestos. Y cuando pasa esto ¿qué hacen los inspectores? Solo labran multas por mal estacionamiento, pero lo demás lo pasan por alto... Hay autos que van sin luces, que pasan en rojo... Y por ejemplo Salvador del Carril y General Paz es una esquina en donde debería haber inspectores siempre y operativos de tránsito; como también en Salvador del Carril y A. del Valle; en Aristóbulo y Gorriti. ¿Cuándo van a hacer un operativo por ahí? Santa Fe no es solo el centro de la ciudad. Hace falta más trabajo y presencia municipal".

****

Oscuridad y peligro

IGNACIO LUCERO

"El miércoles 9, a las 21, hubo un grave accidente en la Bajada Distéfano, ruta 168. Había kilómetros de cola de autos y no había luces prendidas. Pudo haber sido una tragedia, de no mediar la policía. Pero estuvimos como 2 horas haciendo esa cola, en medio de la oscuridad. ¿Quién miente?, ¿Vialidad de la provincia, la nacional?, ¿los funcionarios? Algo hay que hacer señores, en este país de la gran mentira, del gran bonete. ¿Y la oposición que hace?".

****

Argenzuela

MARIO PILO

"En los últimos 12 años, el gobierno nacional y popular ha cumplido al revés aquello de Duhalde: estamos condenados al éxito; y con éxito construyeron el fracaso. Recordemos algunas estadísticas, con sus inobjetables fuentes. Figuramos entre los 10 países de mayor inflación económica del mundo, al lado de Venezuela, Eritrea, Somalia... Entre los 10 países de peor rendimiento escolar, en Lengua, Matemáticas y comprensión de textos, Indicadores Pisa. Entre los 5 países de peor inserción en la economía mundial. País emergente, según la consultora internacional de la Banca Morgan. El que hizo durar más la pandemia en el mundo. Figuramos entre los 10 países de mayor presión impositiva mundial, según la misma Banca Morgan; y entre los 10 más corruptos de Occidente, según Transparencia Internacional. Asimismo, entre los 10 países que más persiguen a la libertad de prensa en Occidente, según Adepa. Mejor no seguir, porque erosiona demasiado a un corazón cansado de saber que por estas razones, nuestros hijos y nietos huyen del país que no fue lo que Mayo pensó; pero seguiremos luchando, con la pluma y la palabra, como el gran Sarmiento decía, por la República".

****

Injusta diferencia

RAMÓN

"El diario lo sabe mejor que nosotros, ya que está al tanto de todo. Aumentó $ 30 el pan, la luz, el agua, los taxis, el alquiler, las expensas, etc., etc., y el gobierno nos quiere arreglar con un ridículo aumento en ¿¿4 cuotas?? Está muy desinformado de la inflación que estamos padeciendo. Además tienen que pensar con inteligencia. No se puede aplicar el mismo % al que gana poco como al que gana mucho. Significa un aumentito para el primero y un buen aumento al que ya ganaba bien. Tienen que hacer como en los países que andan bien. Hasta un cierto sueldo le dan por ejemplo un 5 % más que a los otros. Entonces no se va haciendo tanta injusta diferencia".

****

No es el país que soñé

ENRIQUETA ACUÑA

"La Argentina no es lo que yo había soñado desde pequeña. Encuentro un país devastado por el odio, el resentimiento y la maldad de la politiquería. Pero a esto debo sumarle la cantidad de hechos que se suscitan en todos lados con respecto a la inseguridad. Y también hemos forjado una sociedad donde el robo es tan común que lo hemos naturalizado. Roban los de abajo, los de arriba con guantes blancos. Roban casi todos, de mil formas. Recuerdo al presidente Jorge Batlle de Uruguay, cuando dijo que 'los argentinos son una manga de ladrones'. O cuando el 'filósofo' gastronómico Luis Barrionuevo dijo: en Argentina tenemos que dejar de robar por lo menos dos años. El problema de la Argentina somos los argentinos. Culturalmente, hemos destruido nuestro país, a tal punto que se ha tomado como filosofía de vida: el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Me queda poco tiempo por vivir, y no creo que pueda ver una Argentina distinta. Tal vez los hijos de mis nietos puedan...".

****

Cuando el mundo es extraño

ROSA MARÍA

"El mundo está raro. El Covid-19 no cesa, sigue afectando a todos con sus variantes. Economistas internacionales anuncian la proximidad de un posible colapso económico financiero mundial. La inseguridad, la delincuencia y los hechos dramáticos en el mundo están aumentando exponencialmente. Mientras la mayoría de las personas están abstraídas, distraídas, ensimismadas con la Internet y los celulares, las redes sociales, mientras muchas de ellas pierden el sentido de la realidad del mundo actual que nos toca vivir. Alguien por ahí dijo que es la forma de no ver, lo que hay que ver; o mejor dicho, es la forma de escaparse de la realidad... El tema es que cuando haya que tomar decisiones determinantes, esas personas ni sepan en qué mundo están".