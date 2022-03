https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantautora santafesina mostrará las canciones de su segundo disco, realizado a lo largo de dos años, entre “ventanas” y distancia. La banda invitada será la joven promesa Cada Cual. El Litoral conversó con la solista y con Lula Martínez (vocalista del grupo soporte) para conocer más sobre sus fusiones estilísticas.

El jueves, en Tribus Club de Arte Janise presenta "A vos" en vivo

Desde el jueves 10 de marzo, “A vos” está disponible en todas las plataformas digitales. Luego de encontrar un estilo único con su primer disco homónimo, a través de la fusión del pop con la música country y el rock, Janise incorpora a su repertorio ritmos devenidos del folclore. El álbum está compuesto por 12 canciones originales, algunas recientes y otras que vienen añejándose para encontrar su lugar en esta nueva etapa.

La oportunidad de presentarlo en vivo será este jueves 17, en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus (miércoles a domingo desde las 18) y a través del sistema Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos). Aclara la cantante que “como sorpresa vamos a contar con un reconocido músico de la ciudad que me va a acompañar en un dúo. Queremos pasarla bien y compartir con un público con el que hace mucho no nos encontramos”.

El disco

“Elegí ‘A vos’ porque considero que las canciones son regalos que hacemos a las personas que nos inspiran. Cuando regalamos algo queremos estar en todos los detalles para que sea especial, para hacer al otro un poco más feliz. Las canciones requieren lo mismo, ir al detalle, saber de qué estamos hablando y ser lo más fiel posible a las personas que retratamos”, expresa Janise sobre el nombre y el concepto de la producción.

Los primeros temas fueron registrados en el 2020, al comienzo de la pandemia. En esa etapa el trabajo fue a distancia, dado que los músicos se encontraban en Paraná, Santa Fe y Corrientes. Luego, cuando las restricciones disminuyeron, el grupo pudo retomar el ritmo de grabación del disco completo. La banda estable de Janise, integrada por Javier Gunsett en bajo, Maximiliano Acevedo en guitarra y Santiago Arreche en batería, formó parte del proceso. A ellos se les sumaron músicos invitados y sesionistas como Luisina Gioria, Luciano Pasquetto, Juan Candioti, Fernando Acevedo, Fran Contursi y Adriel Folk.

Acerca de la producción, Janise comenta que si bien estuvo a su cargo, fue esencial la intervención de sus músicos. Principalmente de parte de Santiago “Calcio” Arreche, que “aportó su conocimiento y precisión para que las canciones tengan la mayor fluidez posible”. También destaca el trabajo de Maxi Acevedo creando los arreglos de guitarra.

De todo esto conversó la cantante con El Litoral, calentando motores para el show.

Nuevos colores

-¿Cómo fue hacer este nuevo disco en medio de la pandemia?

-Empezamos a grabar este disco en 2020, apenas empezó la pandemia. Empezamos grabado tres temas a distancia: cada uno iba al estudio que le quedaba cerca y cómodo, porque tengo músicos que son de afuera. Cuando la pandemia lo permitió pudimos juntarnos y ver el resto. Pero también el tema de la edición fue todo a distancia: nos mandábamos el material con los chicos de la banda, lo fuimos trabajando de esa forma. Así que nos llevó un buen tiempo: estuvimos dos años grabando. Pero fue también una linda experiencia, porque todos participaron en todo el proceso.

Es mi segundo disco, que contiene algunas cosas del primero en cuanto a estética y estilo, pero también se agregan otras cosas, otros elementos, como por ejemplo algunos ritmos más folclóricos. Lo que siempre hice fue fusionar el pop con el country y el folk, y ahora se agrega este nuevo género a la fusión; pero siempre tratando de armonizarlo con el estilo que me caracteriza.

-¿Cómo fue el proceso de componer las canciones? ¿Fueron escritas antes o algunas salieron durante la grabación?

-No, ya cuando arrancamos tenía todas las canciones seleccionadas. Algunas tienen diez años ya, fueron de las primeras que escribí, que no habían entrado en mi primer disco y que me parecía que les faltaba un poco de trabajo para que me cierren del todo; y cuando lo logramos decidimos incluirlas en el disco. Esas son dos o tres canciones, el resto son todas nuevas; que por ahí no sé si se diferencia del primer disco, pero noto que hice más, fue inspirarme más en historias de otros o crear historias que quizás no sucedieron. Por ejemplo la canción “Saudade” está inspirada en la palabra “saudade” del portugués; y a partir de lo que me generaba esa palabra, lo que creía que significaba, fui creando ese personaje de esa mujer que va teniendo varias sensaciones y recuerdos a lo largo de la canción. Se mezclan tanto historias que me pasaron a mí, como que le pasaron a gente que me rodea, como historias inventadas.

-“Saudade” la habías sacado como single.

-Ese fue el primer single, hicimos un video. También lo hicimos en medio de la pandemia: me acuerdo que fueron unas semanas que se abrió todo, nos permitieron salir; nos juntamos, grabamos el video, y después se volvió a cerrar todo. Tuvimos ese parate para hacerlo.

-Ahí actúa la “Negra” Claudia Correa.

-Exactamente.

En equipo

-Comentaste que en este disco otra cosa también distinta fue que hay más trabajo de la banda estable. En tu primer disco era un trabajo más con la producción directamente, no tanto de trabajar los arreglos en conjunto.

-Exacto. Pasaron dos cosas: primero que la banda se estableció más; tengo músicos que han cambiado a lo largo de los años. Ahora tengo una banda más estable y más comprometida también; y nos fuimos conociendo más. Entonces los chicos fueron animándose a participar más del proceso de producción. Si bien lo que hago es armar una maqueta de todos los temas, cómo quiero más o menos que suene; pero después ellos le ponen su toque: les dejo esa libertad de que cada músico ponga su esencia en su parte.

-Hablando de eso, van a poder tocar con banda completa este jueves. ¿Cuál es la expectativa y las ganas?

-Estamos muy entusiasmados. Primero porque es la presentación del disco, de un trabajo de mucho tiempo. Pero también porque hace mucho que no tocamos todos juntos, en un show tan grande. Entonces tenemos muchas ganas de escuchar esas canciones con toda la banda, que me parece que son otra cosa con respecto al formato acústico. Estamos muy entusiasmados porque está sonando muy bien.

En la ruta

-Antes y durante la pandemia pudiste viajar y llevar tu música a otras ciudades, incluso en el sur del país, lugares más difíciles. ¿Cómo fueron esas experiencias y que te aportaron?

-Antes de la pandemia llegamos justo a hacer una girita por Neuquén: volvimos y fue esa semana que se largó la cuarentena. Después hice un viaje al exterior; era más un viaje personal, pero tuve la posibilidad de tocar allá: estuvo muy lindo, fue una buena experiencia poder probar a ver cómo me sentía fuera del país. Cuando volví fuimos a Buenos Aires unos días, a hacer unos acústicos, hace poquito estuvimos en Córdoba. Por suerte pudimos volver a viajar un poco; tenemos una fecha programada el 9 de abril en Buenos Aires, también para presentar este disco, y es la primera vez que vamos a ir allá con banda completa: ese era un objetivo que me puse hace unos meses y ahora lo podemos concretar.

-¿Qué más se viene para este año?

-Vamos a tratar de presentar este material lo más que podamos, en la mayor cantidad de lugares que podamos. Si bien ya obviamente tengo las próximas canciones ya escritas (risas), quiero aprovechar este material que me parece que está muy bueno para poder hacerlo girar y sacarle todo el jugo que se pueda.

Cada Cual se integra con Bruno Marchi (guitarra), Germán Döbler (batería), Lula Martínez (voz) y Milagros Farioli (bajo).Foto: Gentileza producción

Amigos en el arte

Cada Cual es un proyecto musical independiente de la ciudad de Santa Fe que comienza en el año 2019. La banda esta integrada por Germán Döbler (batería), Lula Martínez (voz), Bruno Marchi (guitarra) y Milagros Farioli (bajo). En cuanto a su genero musical se suele explorar entre el pop, rock, trap, entre otros. Actualmente se encuentran grabando su primer material.

El Litoral conversó con su vocalista, para meterse en las vivencias de esta renovadora propuesta.

-Son un proyecto relativamente nuevo. ¿Cómo le contarías a la gente por dónde va la búsqueda de esta banda, que combina géneros diversos?

-Empezamos en 2019; somos todos amigos que nos conocimos en una escuela de música popular de acá de Santa Fe, que es el Crei. En cuanto a géneros vamos variando bastante, porque seguimos fusionando géneros que nos interesan a cada uno y salen cosas distintas todo el tiempo.

-¿Cómo es ensamblar esos intereses diversos de cada integrante en algo en común?

-Nosotros por suerte al momento de componer los que traen las primeras ideas son Bruno y Germán, el guitarrista y el batero; después Mili y yo vamos agregando nuestras cositas. Así que es bastante en conjunto.

-Se van aportando las capas.

-Sí.

Frente al público

-¿Cómo fue esto de lanzar un proyecto en 2019, en el medio pasó lo más fuerte de la pandemia, y adaptarse a esa situación?

-En realidad la banda surgió de una fecha en particular, tuvimos la oportunidad de tocar y ahí dijimos “bueno, vamos a juntarnos solo para esta fecha”. Después nos copó mucho, tuvimos mucha buena onda, y seguimos para adelante. Por suerte pudimos tocar bastante en 2019, nos salieron bastantes fechas, así que cuando empezó la pandemia habíamos tocado bastante. En pandemia tuvimos bastantes streamings, así que lo pudimos manejar bastante bien, dentro de todo.

-A muchas bandas las afectó a nivel humano, pero si ustedes ya eran amigos...

-En realidad nos hicimos amigos con la banda; pero tenemos una relación hermosa, nos llevamos súper bien: eso es re lindo y suma muchísimo al grupo.

-Están grabando, la idea es llevar esto a material sonoro y audiovisual.

-Sí, justo en este Tribus vamos a presentar todas las canciones nuestras que tenemos hasta ahora. Y en este momento estamos grabando nuestro primer tema: estamos metidos en el estudio, enfocados en eso.

-¿Nombre del tema?

-“Hoy te veo”.

-¿Qué expectativas tienen para este jueves?

-Primero ver cómo a la gente le chocan nuestras canciones: a ver si les gustan. Eso sobre todo: el contacto con la gente, ver su devolución.

En estudio

-Estarían arrancando el año. ¿Qué esperan para 2022?

-Primero lanzar todos los temas nuestros que podamos, y también poder salir a tocar afuera. Es lo que queremos hacer apenas tengamos grabado nuestro tema: empezar a mandar distintas propuestas a distintos lugares.

-¿Ya saben cuáles van a ser los próximos que van a grabar?

-Sí, ya medio tenemos un cronograma de lo que vamos a estar haciendo.

-Sabemos que no es fácil para un artista independiente poder hacerlo. ¿Para este año se ponen una meta?

-Sí: primero poder grabar este tema...

-De a uno.

-Sí, claro: en cuanto a dinero nos manejamos con lo que ganamos en las fechas. Así que es como de a poco (risas). Recién pudimos grabar la batería, así que estamos yendo a nuestro tiempo, y en la medida en que se pueda.

-¿Dónde están grabando?

-Con Cristian Giunta (NaturalAudio).