Al menos nueve muertos dejó un ataque ruso en el oeste de Ucrania

El Ejército ruso bombardeó este lunes una torre de televisión en una localidad de la occidental provincia ucraniana de Rivne, y nueve personas murieron y otras nueve resultaron heridas, informaron autoridades locales.





"Hay nueve muertos y nueve heridos", anunció el gobernador de Rivne, Vitaly Koval, tras el ataque en la localidad de Antopil.

The attack on a TV tower in the village of Antopil, near Rivne, a town of 240,000 people in southern Ukraine, killed at least nine people and injured as many,

Rivne Regional Military Administration chief Vitali Koval was quoted as saying. by the Suspilne portal. pic.twitter.com/cX46H6XCKc