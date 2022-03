https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La primera del flamante TC 2000 Leonel Pernía se impuso en Rosario

El tandilense Leonel Pernía, con Renault Fluence, ganó la final del TC 2000, que por la primera fecha del campeonato de la especialidad, se disputó en el autódromo rosarino "Juan Manuel Fangio", en la que el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), desertó cuando marchaba en punta.

Pernía se impuso en la apertura del campeonato de la categoría (ex Súper TC2000), tras 40 minutos de competencia, más una vuelta al trazado de 4.000 metros de extensión. Tuvo como escoltas a los mendocinos Julián Santero (Toyota Corolla) y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze).

Detrás arribaron el santafesino de Las Parejas, Facundo Ardusso (Honda Civic), el pinamarense Jorge Barrio (Toyota) y el santafesino de Capitán Bermúdez, Fabián Yannantuoni (Honda Civic).

Cerraron los diez primeros el porteño Franco Vivian (Citroen), el chubutense Ignacio Montenegro (Fluence), el campanense Matías Milla (Fluence) y el cordobés Eugenio Provens (Toyota).

"Entiendo que es un problema del motor, así que no podemos hacer nada. Las primeras vueltas fueron excelentes, administrando el Push to Pass y pensando en la carrera", manifestó Canapino tas el incidente que lo dejó afuera cuando lideraba. Más tarde, en sus redes sociales, el piloto añadió: "Abandonamos la final por una falla en el motor que provee la categoría, cuando éramos líderes con diferencia. Ya me quedé sin palabras. Espero se corte pronto esta maldita racha. Gracias Equipo Chevrolet por el trabajo de todo el fin de semana".

"Hoy ganamos por el abandono de Agustín. En el verano no sabíamos si íbamos a empezar y no es bueno pasar por eso, así que estoy agradecido a todos los que hicieron posible estar presentes. Nos mueve más la pasión que los vaivenes de las empresas mismas", señaló por su parte Pernía luego del triunfo.

Llaver, en tanto, apuntó contra el ganador: "Fue muy difícil porque corrí toda la carrera con el piso roto por un toque con Pernía, que no sé por qué no me dio lugar. Una pena porque se escapa la chance de pelear por la victoria. Una lástima que Leonel no me haya dejado lugar cuando volvía del piano en esos primeros metros".

A su vez, el escolta Santero manifestó: "Me quedo con gusto a poco porque tenía mejor ritmo que Pernía. Pero estamos bien, nos vamos primeros en el campeonato. Esta vez fue muy chica la diferencia del Push to Pass, no había forma de dejar atrás al rival en esa acción".

Disputada una competencia del campeonato lideran las posiciones el tandilense Pernía (Renault Fluence), y el mendocino Santero (Toyota), con 39 puntos, mientras el santafesino Ardusso (Honda Civic) acumula 27.

La final del TC 2000 Series, tras 30 minutos de carrera más una vuelta, tuvo como ganador al cordobés Facundo Marques (Renault Fluence), seguido por el chubutense Ignacio Montenegro (Fluence), los chilenos Javier Scuncio Moro (Citroen) y Felipe Barrios Bustos (Fluence), el cordobés Isidoro Vezzaro (Toyota), y el bonaerense de Isidro Casanova, Agustín Lima Capitao (Peugeot 408).

El campeonato tiene al frente de las posiciones al cordobés Marques (Fluence), con 46 unidades, y lo escoltan el chubutense Montenegro (Fluence), 36, y el chileno Scuncio Moro (Citroen), 29.

La segunda fecha del TC 2000 y el TC2 000 Series, se disputará el domingo 10 de abril en el autódromo Ezequiel Crisol, emplazado en el barrio de Aldea Romana, Bahía Blanca.