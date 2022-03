https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La justicia le dictó al actor un embargo por 800 mil pesos. El procesamiento fue por la causa de la denunciante Viviana Aguirre.

Por tres episodios Fabián Gianola fue procesado por abuso sexual y quedó al borde del juicio oral La justicia le dictó al actor un embargo por 800 mil pesos. El procesamiento fue por la causa de la denunciante Viviana Aguirre.

La Cámara del Crimen porteña procesó y dispuso el juicio oral y público contra el actor y conductor televisivo Fabián Gianola por tres episodios de abuso sexual y, si bien mantuvo su libertad, le trabó un embargo sobre los bienes hasta cubrir la suma de 800 mil pesos.

La Sala Séptima del tribunal, en voto dividido, revocó la falta de mérito en los casos en los que aparece como damnificada Marcela Viviana Aguirre, periodista del programa de radio "Estamos de vuelta", que Gianola conducía en 2019 en Radio Colonia.

Los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich coincidieron en que basados sobre las pruebas recolectadas en la causa y la ley de Protección Integral de las Mujeres, "se estima que las constancias reseñadas constituyen indicios suficientes para alcanzar el juicio de convicción" sobre la responsabilidad de Gianola.

"El marco de probabilidad corroborado justifica el avance del proceso hacia ulteriores etapas mediante el dictado del procesamiento de Fabián Javier Gianola", subrayaron. Gianola fue procesado por presunto "abuso sexual simple, cometido en forma reiterada en tres hechos".

"Como en el caso no es posible descartar que una eventual condena pudiera resultar de ejecución condicional, ni surgen indicios de que el imputado adoptará un comportamiento elusivo o intentará entorpecer el curso de la causa, no se dispondrá su prisión preventiva", añade el voto mayoritario. "No obstante, se impondrá al imputado la prohibición de mantener contacto por cualquier vía con la víctima", añadió.

El tercer juez de la Sala, Mariano Scotto, se había inclinado por confirmar la falta de mérito y profundizar la investigación. El voto mayoritario adoptó esa postura expectante respecto de otros hechos que también le son imputados a Gianola, denunciados por su ex compañera de teatro Fernanda Meneses.