La Torre Eiffel se extenderá seis metros de altura por la colocación de una antena de radio

La Torre Eiffel se extenderá a partir de este lunes hasta los 330 metros por la colocación de una nueva antena de radio en la cima del monumento, lo que le sumará seis metros más al emblemático símbolo de París.

"¡No he dejado de crecer desde 1889! Hoy celebramos un nuevo capítulo histórico: la instalación de una nueva antena que me hace crecer de 324 metros a 330 metros", detalló un mensaje en la cuenta en Twitter del monumento.

🇬🇧 I haven't stopped growing since 1889! Today we celebrate a new historic chapter: the installation of a new antenna that makes me grow from 324 meters to 330 meters!



