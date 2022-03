Karina Jelinek compartió una foto que despertó fuertes rumores de ¿embarazo?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.03.2022

15:18

Karina Jelinek irrumpió en Instagram con una fotografía que sorprendió a sus seguidores y alimentó rumores de embarazo. La popular modelo generó gran revuelo en las redes sociales tras mostrar su vientre.

Karina Jelinek irrumpió en Instagram con una fotografía que sorprendió a sus seguidores y alimentó rumores de embarazo. La modelo subió a sus historias una imagen donde se la ve posando de perfil, y se puede apreciar su panza hinchada.

Si bien la famosa no dio detalles al respecto, la postal llamó bastante la atención. Desde hace más de un año que Karina planea convertirse en madre pero, según contó en reiteradas oportunidades, a través de la subrogación de un vientre en los Estados Unidos.

Cabe destacar que previo a compartir la fotografía del supuesto embarazo, Jelinek mostró que salió a cenar a un restaurante ubicado en el barrio de Palermo. A raíz de esto, la modelo dejó lugar a la duda y a la libre interpretación de la imagen.

Karina Jelinek sobre la maternidad

En junio de 2021, Karina Jelinek visitó a Andy Kusnetzoff en “PH: Podemos Hablar” (Telefe) y, por primera vez, se explayó respecto a sus deseos de convertirse en madre. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, detalló.

Sobre subrogar un vientre, Karina explicó: “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”. Cuando Andy le preguntó por qué decidió no cursar ella en su vientre el embarazo, la cordobesa se limitó a decir que era por una cuestión física y emocional y agregó: “Prefiero guardármelo por el momento”.

Más tarde, en julio, Karina volvió a referirse al tema en un audio que le envió a “Nosotros a la Mañana” (El Trece) y contó: “Voy a alquilar un vientre. Tengo paciencia y los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños”.

“Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es algo privado. Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quería engordar. Personas ignorantes y comentarios tontos cuando no saben de mí, ni el por qué de mi decisión”, expresó para defenderse de las críticas.

“Conozco a personas y amigas como Pampita o Dolores Barreiro que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver con el físico. Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber”, agregó molesta.