Quién es Alison Mary Blake: la nueva gobernadora de las Islas Malvinas

El Reino Unido confirmó quién será la nueva gobernante de las Islas Malvinas. Se trata de Alison Mary Blake que reemplazará a Nigel Phillips, que está en el cargo desde 2017, siendo el primer militar en asumir el control del archipiélago desde 1982.



El anuncio fue realizado a través de las redes sociales, en donde el Gobierno británico anunció: “Alison Mary Blake ha sido nombrada Gobernadora de las Islas Malvinas y Comisionada de Su Majestad para las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur en sucesión de Nigel Phillips”.

Change of Governor of the Falkland Islands: Alison Mary Blake CMG 🇫🇰 #Falklands https://t.co/iXdrh57Fy0