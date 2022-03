Daniel Radcliffe podría ser el nuevo Wolverine de Marvel

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante la premier de su nueva película, “La ciudad perdida”, el actor británico reconocido mundialmente por interpretar a Harry Potter habló de las especulaciones sobre su posible elección para encarnar al personaje de los X-Men.

Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga de Harry Potter, responde a los nuevos rumores que lo señalan como candidato para interpretar al nuevo Wolverine o Logan en el salto del mutante al Universo Cinematográfico Marvel.

Fue durante la premier de su nueva película, “La ciudad perdida”, donde el intérprete británico aclaró las especulaciones sobre su posible elección para encarnar al emblemático personaje de los X-Men, del que Hugh Jackman se despidió con Logan (2017).

“En multitud de ocasiones se me acerca la gente y me dice: ‘Oye, escuché las noticias sobre Wolverine, es genial’, a lo que siempre contesto: es genial, pero no sé nada al respecto”, aseveró Radcliffe en declaraciones recientes.

Sin embargo, también aseguró que, pese a que le encantaría encarnar al próximo Wolverine en el Universo Cinematográfico Marvel, no se ve a sí mismo como una clara elección para el papel.

“No me los imagino sustituyendo a Hugh Jackman por mí. Aun así, quién sabe. Tal vez Marvel me demuestre mi equivocación”, sentenció el actor, mostrando así su gratitud por el apoyo de los fans, quienes le veían como una encarnación idónea para el personaje.

Por su parte, Radcliffe, además de protagonizar junto a Sandra Bullock “La ciudad perdida”, cinta dirigida por Adam y Aaron Nee que llegará a los cines el 25 de marzo de 2022, se encuentra también rodando el filme de Roku, Weird: The Al Yankovic Story en el que se convertirá en el músico y humorista Alfred Matthew Yankovic, más conocido como ‘Weird Al’ Yankovic.