Dieron la lista oficial

El Sub 18 se alista para el Sudamericano en Caracas

El técnico Herman Mandole dio a conocer la nómina de 12 jugadores que comprenderán el seleccionado argentino masculino de básquetbol Sub 18, que intervendrá del lunes 21 al viernes 26 del Sudamericano de la categoría en Caracas, Venezuela.

El seleccionado Sub 18 quiere lograr una de las tres plazas para el FIBA Américas U18 del 2023. Crédito: Gentileza



El seleccionado Sub 18 quiere lograr una de las tres plazas para el FIBA Américas U18 del 2023.

El equipo, que cuenta con siete juveniles con estaturas mayores a los 2,00 metros de altura, se impuso en la noche del domingo a un combinado de Pergamino por 99 a 65. El base del seleccionado mayor, Luca Vildoza (ex New York Knicks de la NBA), que viene recuperándose de una lesión en el pie derecho, participará de los entrenamientos en calidad de invitado, antes de que la delegación viaje hacia territorio venezolano. Argentina participará de la zona B del campeonato continental, junto a Venezuela, Ecuador y Chile. El equipo de Mandole abrirá su actuación el lunes 21 ante Ecuador y luego se enfrentará a Chile (miércoles 23) y Venezuela (jueves 24). El torneo otorgará tres plazas para el FIBA Américas U18 del año 2023. La lista está compuesta por Dylan Bordón (base, clase 2004; 1,90 metros; San Martín de Corrientes); Diego Colomb (base, 2004; 1,92; Quimsa de Santiago del Estero); Ignacio Respaud (base, 2005, 1,88; Obras Sanitarias). Nicolás Stenta (escolta, 2004; 2,00; Boca Juniors), Fausto Mousa (escolta, 2004, 1,96; Rowing de Paraná); Tiziano Prome (alero, 2005, 1,98; Bahía Basket), Francisco Espinosa (alero, 2004; 2,03; Instituto de Córdoba). Lee Aliya (ala pivote, 2004, 2,05; Gimnasia y Esgrima La Plata); Santiago Trouet (ala pivote, 2004; 2,05; Estudiantes de Madrid -España-); Bautista Giralt (pivote, 2004, 2,11; Obras Sanitarias); Ignacio Ortega (pivote, 2004; 2,04; Ameghino de Villa María) e Iván Prato (pivote, 2007; 2,08; Unión Central de Villa María). Champions League Obras Basket (1-4) obtuvo su primer triunfo en el grupo C de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA), al doblegar a Minas Tenis Clube (3-2), por 80-73, en el comienzo de la tercera ventana clasificatoria de la zona en el certamen continental. En el Templo del Rock de Núñez, el conjunto local, que volvió a contar con la dirección técnica de Gregorio Martínez, se impuso con la siguiente progresión: 18-14, 39-36, 55-48 y 80-73. En el elenco "tachero" sobresalieron el interno estadounidense Keith Stone y el armador bonaerense Pedro Barral. Stone finalizó su tarea con un saldo de 21 tantos (7-13 en dobles, 0-2 en triples, 7-9 en libres), 9 rebotes, 3 asistencias y 2 bloqueos. Mientras que "Pepo" Barral aportó 20 unidades (6-8 en lanzamientos de campo), 7 asistencias y 4 rebotes, según indicó el sitio de FIBA Américas. En Obras Basket, que ya quedó eliminado del torneo y solamente jugará el miércoles con Biguá de Uruguay para completar la participación, no actuaron por lesiones el perimetral peruano Juan Pablo Venegas y el escolta uruguayo Emiliano Serres. En el quinteto brasileño, en tanto, ya clasificado al octogonal que definirá el título, se destacó el extranjero Shaquille Johnson (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), con una producción de 18 tantos y 3 rebotes. Mientras que el base juninense Facundo Corvalán (ex Bahía Basket) colaboró con 16 puntos, 6 pases gol y un rebote en 25m. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

