Con arbitraje de Nazareno Arasa Copa Argentina: Talleres buscará ante Güemes el pase a los 16avos

Talleres de Córdoba, de floja campaña en la Copa de la Liga Profesional, buscará este miércoles lograr una victoria cuando se enfrente a Atlético Güemes de Santiago del Estero por los 16avos de final de la Copa Argentina y el ganador de este partido jugará frente a Chaco For Ever que viene de dejar en el camino a Arsenal de Sarandí.



El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el estadio Padre E. Martearena de Salta, será controlado por el árbitro Nazareno Arasa, quien tendrá como jueces de línea Pablo González y Ernesto Calegari, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.



Talleres aún no ganó en la Copa de la Liga Profesional y viene de perder como local frente a San Lorenzo por 1 a 0, derrota que desencadenó la salida del entrenador Ángel Guillermo Hoyos.





El ex defensor Javier Gandolfi, quien realizaba las tareas de ayudante en el cuerpo técnico de Hoyos, quedó a cargo del plantel como interino y,si bien no dio a conocer el equipo que pondrá, se supo que Michael Santos no será de la partida.



Por su parte, Atlético Güemes de Santiago del Estero también viene haciendo una mala campaña en la Primera Nacional, certamen en el cual aún no logró un triunfo y viene de caer como local frente a San Telmo por 1 a 0.



El entrenador Pablo Martel tampoco confirmó el elenco que colocará en Salta aunque podría poner a la mayoría de los habituales titulares para intentar conseguir la victoria.

Probables Formaciones



Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Ramiro González, Rafael Pérez, Ángelo Martino; Rodrigo Villagra, Christian Oliva, Rodrigo Garro; Diego Valoyes, Federico Girotti y Emerson Batalla. DT: Javier Gandolfi.



Atlético Güemes (SdE): Joaquín Papaleo; Juan Salas, Gabriel Fernández, Andrés Zanini, Agustín Aleo; Facundo Melivilo, Nicolás Juárez, Luis Jerez Silva, Marcos Fernández o Nicolás Retamar; Claudio Salto y Ramón Lentini. DT: Pablo Martel.

Estadio: Padre E. Martearena (Salta).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora de inicio: 20

TV: TyC Sports

