En Buenos Aires

Video: no la dejaron hacer un trámite y destruyó la oficina de la municipalidad

Ocurrió en el registro civil de González Catán, en La Matanza. La mujer tuvo un ataque de furia luego de que no se le permitiera el ingresó al no contar con pase sanitario.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Una mujer destrozó el registro civil de González Catán, ubicado en avenida José Equiza y la calle Coronel Melián de dicha localidad del partido bonaerense de La Matanza El enojo de esta ciudadana se habría desatado luego de que se le impidiera realizar un trámite y no se le atendiera el reclamo. "¡Filmame, filmame!", gritó la mujer a uno de los empleados, que la grababa con su celular mientras se cubría detrás de una pared. Al mismo tiempo, la agresora tiraba una silla por encima de un escritorio. En base a los relatos de los empleados, la mujer no pudo realizar los trámites que necesitaba para su madre ya que no tenía el pase sanitario y le solicitaron que se retirara del edificio. La mujer, identificada como Lorena del Carmen Giagnoni de 47 años, golpeó los vidrios de la puerta principal y manifestó su furia contra los trabajadores del lugar: "¡No me importa que me filmen! Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia". También dio vueltas un escritorio. Así quedó la oficina de González Catan. Foto: Gentileza Tras el ataque de furia, la vecina de La Matanza se quedó afuera del Registro Civil y, de manera desafiante, advirtió: "¡Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá! ¡Quiero los trámites de mi mamá!". Finalmente llegó un patrullero y fue detenida. Con información de NA.

