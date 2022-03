Sergio "Checo" Pérez, ilusionado con la temporada 2022

Este fin de semana se dará inicio a una nueva temporada de Fórmula Uno y el circuito de Bahréin será el escenario de la primera carrera del 2022 de la máxima categoría del automovilismo.

"Estoy deseando que empiece la nueva temporada, automáticamente te sientes más asentado al entrar en tu segundo año con un equipo. Me siento más preparado porque ahora sé exactamente cómo funciona el equipo y la filosofía de Red Bull Racing, así que eso marca la diferencia”, señaló Sergio Pérez, piloto de Red Bull.

Por fin! Iniciamos con la primera semana de GP del año. ¿Están listos?



Finally! First race week of the season is here! Are you ready?#BahrainGP #raceweek @redbullracing pic.twitter.com/sQrOQPSZ41