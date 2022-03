Línea directa: "agradecimiento y reclamo", "guerra" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.03.2022

10:20

Agradecimiento y reclamo

VECINOS DE B° EL POZO

"Primeramente, queremos agradecer al diario El Litoral, especialmente a su periodista y reportero gráfico, Luciano Andreychuk y Manuel Alberto Fabatía, respectivamente, que recorrieron nuestro barrio y recabaron nuestros reclamos, artículo que salió publicado el lunes 14 del corriente. Esperemos que nuestros funcionarios abran los ojos y vean de una buena vez nuestras necesidades y reclamos. Lo más triste es que el barrio se viene cada vez más abajo por la falta de intervención de los respectivos organismos y sus funcionarios, que para eso les dimos nuestro voto de confianza, creímos y celebramos esperanzados sus promesas. Pero hasta ahora, cada vez las cosas están peor y el barrio se deteriora en forma alarmante. Les recordamos que aquí vivimos más de 14.000 personas, que prácticamente somos una ciudad, que pagamos nuestros impuestos (que no son baratos) como cualquier ciudadano. De modo que, después de estar más de dos años en el gobierno, deben empezar a trabajar por el barrio El Pozo. Aprovechamos, para comunicar que hacía varios meses había una importante pérdida de agua potable en Ortiz de Montoya y Jiménez Assua. Después de reclamar un par de veces en este espacio, lo vinieron a arreglar, pero: ¡¡dejaron las losetas esparcidas, algunas rotas, en el medio del camino!! Es un lugar de mucho tránsito peatonal y cualquiera se puede dar una tremenda caída. Así que le reclamamos a Assa que venga a dejar en condiciones la vereda y si hay losetas rotas, que las repongan y dejen ese sendero como corresponde, pues ellos lo rompieron y dejaron así. Nuevamente muchas gracias al diario, a sus periodistas que tanto hacen por la ciudad, y por este espacio de la Página del Lector que nos ayuda a ser la voz de los que no tenemos voz".

****

Guerra

ADRIANO JESÚS GUTIÉRREZ

"Yo pienso que todos los gobernantes mundiales deben de decir lo que ocurre: un país y ejército totalmente poderoso está atacando a otro en forma aplastante, matando a cientos de civiles, niños, mujeres y hombres; sin que se expidan y sigan gozando de un bienestar que lo debemos tener todos. Por eso pido a los gobernantes que le digan: 'Putin: sos un asesino'. Me duele como humano ver tantas madres y la humanidad sufriendo, sin que se expidan los funcionarios y representantes de todos los países. Asimismo, los dirigentes de los EE.UU. e ingleses son iguales o peores. Los pueblos son pacíficos y aparecen estos dirigentes y hacen estragos. Háganlo viral los que lo creen así".

****

La tristeza de la gente

EUGENIA

"Cuánta tristeza hay en la gente. La que espera un colectivo para ir a trabajar y que no pasa, que no llega... Y que por más que se angustie, llegará tarde al trabajo o perderá el turno del médico a donde lleva a su hijo. Quienes deben trabajar horas extra, le exigen que no falte, les dan órdenes de mala forma y casi con agresividad y tienen que agachar la cabeza porque no hay otra posibilidad de trabajo. Trabajar hasta la mayoría de edad, porque los hijos no consiguen trabajo y pasa el tiempo y se vuelven grandes y no hay empleo. ¿Cómo no tener tristeza en un país que dicen que lo tiene todo y a la vez no tenemos nada. ¡Ah!, sí algo tenemos: los políticos que se pelean como chanchos, mientras la sociedad empobrecida y triste debe seguir adelante como pueda. El que no ve tristeza en la gente, es porque está cegado, distraído, indolente, porque es demasiado egoísta y solo se mira su propio ombligo".

****

Descrédito y corrupción

UN LECTOR

"Hace unos años atrás, a las 6 de la mañana, escuché disparos a la vuelta de mi casa. Salí a la puerta y justo un patrullero policial pasaba por ahí. Me puse adelante y le pedí que urgente fuera a ver lo que pasaba. El agente me miró con tranquilidad y me dijo: 'Mire, yo estoy yendo a buscar al comisario a su casa para llevarlo al trabajo. Llame al 911'. Pensé muchas cosas que no escribiré por razones obvias. Yo, que habitualmente solía ver a ese patrullero todos los días a las 6 pasar frente a mi casa, no estaba patrullando, era el taxi, perdón, el patrullero que buscaba al señor comisario a su casa. Se ve que los comisarios no van como todo el mundo en colectivo a trabajar. Quiero decir que esto es lo que genera un descrédito a todo y genera indignación. Todo el mundo tiene derecho a ir a trabajar de la mejor manera posible, pero un empleado del Estado, sea político o de carrera, debe dejar de usar los recursos del Estado en su beneficio, eso también es corrupción. Asimismo, me refiero a los funcionarios políticos que también lo hacen. ¿Por qué razón no se toman un colectivo, o en su defecto un taxi?, ¿por qué se llevan un auto oficial a su casa con la nafta que pagamos todos? En fin, marche preso. El ejemplo debe nacer de quienes nos dirigen y gobiernan".

****

Salud y educación

RAMÓN

"¿Qué es lo más importante para el ser humano? Todos lo sabemos: la salud y la educación. Los médicos, los enfermeros y los maestros deberían tener muy buenos sueldos, acorde con la importancia de su trabajo. Es mentira que el maestro trabaja solo en la escuela. El docente llega a su casa y tiene que seguir trabajando para preparar materiales, las clases para el día siguiente, corregir pruebas, preparar actos y discursos, reuniones de padres, etc .Yo llego a mi casa y me olvido del trabajo hasta el día siguiente... Mi mujer, docente, después de hacer la comida y lavar los platos se dedica a hacer láminas, va a hacer las clases para el día siguiente, a hacer fotocopias, hace material para los pequeños y montones de cosas para sus alumnos. ¡¡Este es un país muy injusto!! Los políticos, legisladores y demás ganan un montón y trabajan poco, dan quórum cuando se les antoja. Para colmo con la tremenda inflación que hay, ¡¡les quieren dar el aumento en cuotas a los maestros!!".