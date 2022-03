En Santa Fe prevén un otoño - invierno con alta demanda por patologías respiratorias infantiles

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es por efecto de la vuelta a la presencialidad escolar y las actividades sociales. La ministra de Salud de la provincia Sonia Martorano confió en que a fin de marzo llegarán las vacunas antigripales para comenzar a inocular a principios de abril. Pero, recordó, sigue circulando Covid y hay que sostener los cuidados sanitarios.

A las puertas del otoño, el Covid-19 sigue presente en buena parte del mundo y también, con mucha menos virulencia que hace unos meses, en la Argentina y en Santa Fe. Y como cada año, la temporada coincide con un aumento de casos de gripe y enfermedades respiratorias infantiles. Ese es el escenario que está observando de cerca el Ministerio de Salud de la provincia.

Mientras se aguarda que a fines de marzo arriben las dosis de vacuna antigripal para poner en marcha el operativo de inoculación desde los primeros días de abril, la principal recomendación es sostener las medidas de cuidado y cumplir con el calendario nacional de vacunación que incluye dosis para prevenir, entre otras afecciones, enfermedades respiratorias frecuentes.

Así lo explicó Sonia Martorano, titular de la cartera sanitaria provincial, quien, en diálogo con El Litoral trazó un panorama del escenario que se aproxima. O dicho de manera informal, de las "cosas nuevas que van apareciendo". No tan nuevas, como se verá, sino habituales hasta que la pandemia irrumpiera en la antigua normalidad.

"Ahora se nos viene la alta demanda de patología respiratoria infantil que no tuvimos estos años por el aislamiento, la cuarentena, la falta de presencialidad en las escuelas", resumió la ministra. Es que las virosis infantiles no tuvieron la incidencia habitual durante 2020 y 2021, y hubo "muy poco" de influenza en niños y niñas. Para este 2022 se espera que la situación cambie en forma notable por las aperturas de actividades y el regreso a las escuelas, es decir, la mayor cantidad de horas de convivencia de la población en general y la infantil en particular.

Alerta influenza

De influenza ya se comenzó a hablar en los círculos científicos hace varias semanas con un alerta emitido a nivel nacional y casos detectados en territorio santafesino.

"Empezó a aparecer antes de tiempo", reconoció Martorano. Es una enfermedad típica de otoño-invierno y este año, "ya tenemos un alerta y tenemos casos. Por eso ya está todo preparado para que, ni bien lleguen las vacunas, empecemos con la inoculación rápida".

En esa tarea, una de las prioridades serán los adultos mayores que están alojados en geriátricos. Luego la distribución se realizará en farmacias, vacunatorios, hospitales. "Va a ser una buena inoculación de antigripal". ¿Desde cuándo? Se espera que a principios de abril. "En los últimos años, por el tema Covid para el que todavía no había vacunas, se había adelantado la antigripal. Por eso estamos un poco ansiosos".

- Hay un factor en común entre las enfermedades respiratorias infantiles, la influenza y el Covid que son las medidas de cuidado.

- Por eso soy muy clara cuando digo que Santa Fe va a sostener el barbijo durante todo el invierno. Porque es una época de alta demanda en enfermedades respiratorias y va a seguir circulando Covid: no tengo dudas de que en este otoño-invierno vamos a tener Covid y quizá alguna ola no tan grave. Y se va a acentuar la tensión en el sistema sanitario por las con infecciones.

Por eso va a ser muy importante continuar con los cuidados. Recordemos que cuando tuvimos la H1N1 (2009) había alcohol en gel en todos lados, nos lavábamos las manos... Entonces, sostengamos esas medidas todo este invierno y creo que algunas van a tener que quedar incorporadas. Al menos el barbijo me parece que es importante que se siga utilizando hasta el fin del invierno cuando pasemos por la alta demanda respiratoria estacional.

Lo que hizo el Covid fue romper la lógica de los últimos años y Ómicron en enero no lo esperaba nadie. Por eso seguimos hablando de pandemia. Porque para hablar de endemia en enfermedades respiratorias como Covid tendría (si no hay un cambio de comportamiento) que ser una enfermedad estacional y no con ese pico tremendo que tuvimos en enero.

- Para prevenir las enfermedades respiratorias también es necesario el cumplimiento del calendario de vacunación.

- Es fundamental. Cayó la vacunación de calendario en el mundo, en la Argentina y en la provincia, y tenemos una gran preocupación sobre ese tema. Creo que el inicio de clases nos sirve mucho. Más allá de que la pérdida de clases es muy dolorosa y por eso es tan importante que ahora podamos recuperarlas, no solo por lo educativo que se va a recuperar sino porque se pierde también lo lúdico, lo social y los lazos afectivos, es un regio momento de control del calendario. Por las vacunas que se colocan al ingreso de esa etapa y a los 11 con la que previene el VH.

Entonces, hay ahí un desafío enorme que es recuperar el cumplimiento de ese calendario porque teníamos prácticamente erradicado el sarampión y antes de empezar con Covid hubo un brote (en Buenos Aires, en Santa Fe se registró un caso que fue convenientemente bloqueado). Pero si no recuperamos el cumplimiento del calendario podemos ir para atrás en ese tipo de cuestiones que estaban saldadas.

Es por eso que se lanzó una campaña para completar el esquema de sarampión en población de 18 a 56 años y el refuerzo de doble viral. Hay que ir recuperando lo perdido, no solo en salud sino también en prevención, en el calendario nacional de vacunación que es un tema que nos preocupa, y en la salud infantil. Y también en los lazos afectivos porque hay un tema número uno que es la salud mental; porque todo esto (la pandemia) va dejando huella.