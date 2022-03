https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.03.2022 - Última actualización - 16:14

Madelón no tuvo un buen retorno al 15 de Abril

Chaco For Ever dio el primer golpe de la Copa Argentina: eliminó a Arsenal

Crédito: Gentileza Copa Argentina

Chaco For Ever protagonizó la primera sorpresa de la edición 2022 de la Copa Argentina, al derrotar en la definición por penales a Arsenal (5-4), luego de que los 90 minutos reglamentarios disputados en cancha de Unión finalizaran empatados sin goles. El equipo "albinegro", que participa en la Primera Nacional, accedió -de este modo- a los 16vos. de la competencia federal, en donde se enfrentará al ganador de la llave que dirimirán Talleres de Córdoba y Güemes de Santiago del Estero. El arquero Joaquín Mattalía (ex Comunicaciones) se erigió en el héroe de la noche, al detener tres remates en la tanda decisiva: a Dardo Miloc, Cristian Chimino y Braian Rivero. Aun alineándose con mayoría de suplentes, el equipo del DT Daniel Cravero supo plantarse bien ante un elenco de Sarandí, que alistó a casi todos sus titulares, pero que no supo cómo penetrar la férrea defensa chaqueña. Recién en el tramo final del encuentro, cuando afloró el cansancio y empezaron a faltar piernas, el conjunto chaqueño se refugió atrás y posibilitó que los orientados por Leonardo Madelón dispusieran de algunas chances a través de Sebastián Lomónaco, aunque el delantero no pudo resolver eficazmente. Pero el monótono partido que se disputó en el estadio 15 de Abril requirió de tiros desde el punto penal para conocer al clasificado. Y allí, Chaco For Ever, que reservó titulares para el compromiso del sábado ante Belgrano de Córdoba por la sexta fecha del torneo Nacional, mostró mayor eficiencia en las ejecuciones para acceder a una nueva instancia. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

