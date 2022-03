Novedades en los cines

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A las salas locales llegan “Voces doradas”, “Competencia oficial”, “Los tipos malos” y “Ambulancia”. A la vez, se reestrena “El padrino”, a 50 años de su primera proyección.

Cine América (25 de Mayo 3075) suma hoy a su propuesta “Voces doradas”, de Evgeny Ruman. Victor y Raya Frenkel fueron las voces doradas del doblaje de películas soviéticas durante décadas. En 1990, con el colapso de la Unión Soviética, los Frenkels decidieron emigrar a Israel, al igual que cientos de miles de judíos soviéticos. Pero allí no hay necesidad de artistas de doblaje de habla rusa, y los intentos de Victor y Raya de usar su talento causarán eventos extraños e inesperados durante sus primeros meses en Israel.

La sala también ofrecerá el reestreno de “El padrino” (1972) en el marco de los 50 años de su estreno. Vito Corleone (Marlon Brando) es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Cuando Corleone se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.

En el complejo ubicado en el puerto, la cartelera se renueva con “Competencia oficial”, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez. En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la cineasta Lola Cuevas y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande.

La otra novedad es “Terror en el estudio 666”. La legendaria banda de rock Foo Fighters se muda a una mansión de Encino llena de espeluznantes historias del rock and roll para grabar su tan esperado décimo álbum.

A su vez, llega “Los tipos malos”, película animada de DreamWorks que cuenta la historia de cinco famosos delincuentes que tratan de realizar su empresa más complicada hasta la fecha: portarse bien. Se basa en los libros ilustrados homónimos de Aaron Blabey.

Finalmente, el público podrá ver “Ambulancia”, de Michael Bay. El veterano Will Sharp, en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el más grande en la historia de la ciudad. Will no puede decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policia herido y una paramédica.