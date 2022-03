Vettel da positivo de Covid-19 y se pierde el Gran Premio de Bahréin

A un día de iniciarse las prácticas libres de Fórmula Uno en el Gran Premio de Bahréin, el equipo Aston Martin confirmó que el alemán Sebastian Vettel no podrá ser parte de la competencia debido a que dio positivo de coronavirus.

"Sebastian Vettel ha dado positivo por COVID-19 y no será parte del Gran Premio de Bahrein de 2022", informó la escudería en sus redes oficiales, "Reemplazándole en el AMR22 estará el piloto reserva Nico Hulkenberg, que se subirá al coche desde los Libres 1", confirmaron.

El testeo positivo del alemán, se suma a Daniel Ricciardo quien se perdió con McLaren los entrenamientos realizados días atrás en el circuito que abrirá la temporada 2022.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC