https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.03.2022 - Última actualización - 9:13

8:17

Como profesional logró tres títulos ATP, entre ellos el Argentina Open, y llegó a ocupar el puesto número 13 del ránking.

Regresó a su país El ex tenista Alexandr Dolgopolov se une a las tropas de Ucrania para combatir la invasión rusa Como profesional logró tres títulos ATP, entre ellos el Argentina Open, y llegó a ocupar el puesto número 13 del ránking. Como profesional logró tres títulos ATP, entre ellos el Argentina Open, y llegó a ocupar el puesto número 13 del ránking.

El ex tenista Alex Dolgopolov anunció su regreso a Ucrania para unirse a las tropas de su país con el objetivo de combatir la invasión rusa, por lo que afirmó que se entrenó en el manejo de armas de fuego.

Dolgopolov, que en su carrera ganó tres títulos de la ATP y llegó a ser número 13 del mundo, utilizó sus redes sociales para dar la noticia.

All our dear friends around the world!

We need to defend our sky, please tell your governments to give us fighter jets and air defense. pic.twitter.com/lMCYL8uC8l — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022

"La guerra me pilló en Turquía, llegué allí un día antes de que comenzara, trayéndome a mi hermana y a mi madre. He estado practicando tiro, tuve la suerte de que alguien que fue soldado profesional me enseñara en varios días días. Me siento cómodo con las armas y puedo pegar en la cabeza tres de cada cinco veces", escribió el ex jugador de tenis.

Dolgopolov actualmente.Foto: Gentileza

Y relató: "Tomamos algunos chalecos antibalas para nosotros y para el ejército, volamos a Zagreb, compramos todo lo que necesitábamos y manejamos a través de Europa, entramos a Ucrania por Polonia y, al fin, llegamos a Kiev".

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022

"Este es mi hogar y lo defenderemos. ¡Con toda la gente que se quedó aquí! Siento mucho respeto por todos y mucho orgullo por lo unido que está el país bajo tanta presión de un dictador loco", cerró.