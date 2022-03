Rumbo a Qatar: comienzan las Eliminatoria en Oceanía

La eliminatoria de Oceanía para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se iniciará este jueves con los partidos entre el seleccionado de Islas Cook ante Islas Salomón y el de Tahití frente a Vanuatu, por el Grupo A.



El primer encuentro comenzará a las 11 hora de Argentina, mientras que el segundo se jugará desde las 14, ambos en el Grand Hamad Stadium de Doha, en Qatar.



El viernes se jugarán los cotejos por el Grupo B entre Papúa Nueva Guinea-Nueva Zelanda (11) y Nueva Caledonia-Fiji (14), ambos en el Suheim Bin Hamad Stadium, en Doha.



En la eliminatoria, que sufrió varios cambios en su estructura a causa de la pandemia de coronavirus y la dificultad para que se puedan jugar los encuentros, toman parte los citados ocho seleccionados en dos grupos de cuatro cada uno.



Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, a jugarse el 27 del actual, enfrentándose 1A-2B y 1B-2A, y los vencedores irán a la final a celebrase el 30 de marzo.



El ganador de esta eliminatoria jugará el repechaje con el cuarto seleccionado ubicado en la eliminatoria de la Concacaf.

🙌 Oceania #WCQ gets under way today@OFCfootball | #WorldCup pic.twitter.com/eHxxEZgXo3