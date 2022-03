https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El rechazo hacia las personas que tienen kilos de más está implícito en acciones cotidianas y suele naturalizarse, a pesar el sufrimiento que ocasiona a quienes lo padecen. El Inadi busca poner foco en la problemática, que aún es poco denunciada. El testimonio de una activista y modelo plus size.

Charla gratuita Gordofobia: cómo prevenirla y erradicarla

La gordofobia es el rechazo y discriminación hacia personas con kilos de más, personas que no están dentro de los cánones de belleza según los ojos de la sociedad en la que vivimos y quien en definitiva los establece.

Y no hace falta ser explícitos para discriminar al "gordo", llamándolo así por ejemplo y no por su nombre, o insultándolo a través de frases como "gorda lechona cerrá la boca", "¿cómo engordaste tanto?", "apaguen la luz así deja de comer", y muchas más.

La gordofobia está implícita en acciones cotidianas como ir a comprar cualquier tipo de prenda y no encontrar talle, tener que hacer estudios médicos en aparatos que son para animales, no conseguir trabajo… etcétera.

El 19 de marzo, en el marco del mes de la mujer y de una feria Plus Size, tendrá lugar una charla sobre "Estrategias para prevenir y erradicar la gordofobia". Entre otros promotores, el evento es organizado por el Inadi junto a Florencia Alegre, quien se autodefine como activista gorda y es modelo Plus Size. (Ver aparte)

"La jornada del 19 pretende ser una actividad para conversar, reflexionar y también debatir sobre cuáles son las estrategias que debemos darnos entre el Estado y la sociedad civil para prevenir y realizar conductas y políticas públicas para erradicar la gordofobia", señala Paula Saini, delegada del Inadi en Santa Fe.

Consultada en profundidad sobre cuáles serían esas estrategias, indicó: "Fundamentalmente desarticular prejuicios en relación a la despatologización de la persona gorda, entender que los cuerpos gordos no son enfermos y que estar flaco no necesariamente significa estar sano".

"No son denuncias frecuentes"

El Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) asiste a las víctimas ante cualquier hecho discriminatorio. Cuando una persona realiza una denuncia, debe completar un formulario. Si el denunciante así lo requiere, se gestiona una conciliación para ver si existe alguna manera de solucionar el conflicto a través de un pedido de disculpas, o alguna acción de capacitación y de sensibilización.

Si esa instancia fracasa lo que se hace es generar un expediente, donde se presentan pruebas, a los efectos de comprobar si hubo o no una situación de discriminación. Luego, con todas esas pruebas, desde el instituto se hace un dictamen. Es importante aclarar que el Inadi no sanciona ni multa.

Consultada sobre el número de denuncias en Santa Fe sobre casos de discriminación a personas gordas, Paula Saini reconoció que "es un tipo de discriminación que todavía no se denuncia tanto, más allá de que los casos son muchísimos. Es una temática que de alguna manera está naturalizada y por eso la víctima no denuncia". Y finalizó: "Obviamente que esto no debe ser naturalizado. Hay que denunciar para que no ocurra más".

Charla gratuita

La charla/debate sobre "Estrategias para prevenir y erradicar la gordofobia" tendrá lugar en el espacio DEMOS, ubicado en calle 9 de Julio 2239. La entrada es libre y gratuita.

Macarena Candela, de Prisma Colectivo Feminista, será la moderadora. Y quienes disertarán: María Florencia Alegre, activista gorda; Mercedes Estruch, coordinadora Anybody Argentina; Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad; y Paula Saini , delegada del Inadi Santa Fe.

También se invita, a partir de las 18,a la Feria Plus Size más Peña Gorda que se desarrollará en el mismo espacio en el marco del ciclo Lunas de Marzo.

"Durante años me enseñaron a odiar mi cuerpo"

Florencia Alegre tiene 25 años. Se autodefine como activista gorda y es modelo Plus Size (de talla grande). Para ella, es momento de erradicar conceptos que tiene la sociedad en torno a la gordura. Entre ellos, que "uno se va a morir por ser gordo, que soy insalubre, que con mi cuerpo promuevo la obesidad...".

"Mi objetivo como activista gorda es que las personas puedan vivir un poquito más tranquilas su día a día. Que quienes tienen kilos de más no sean tan crueles consigo mismo y que el mundo empiece a entender que, pese a un cuerpo gordo, somos personas y tenemos los mismos derechos que todos y merecemos respeto", manifestó. Y agregó: "También mi objetivo es que las infancias gordas sufran menos para que no sean adultos con traumas".

Florencia tuvo una infancia que la marcó. Asegura que le "enseñaron a odiar su cuerpo", y por eso no puede dejar de involucrarse con los niños. Hoy, con 25, ve las cosas de otra manera. Aunque no pude decir que no le importa la visión de los otros sobre su cuerpo, asegura que cree no afectarle tanto.

Frente a la pregunta ¿creés que en los últimos años avanzamos como sociedad en el respeto hacia la persona gorda o en realidad es mucho bla bla y al gordo se lo discrimina como siempre en todos los ámbitos?, Flor Alegre respondió: "creo que mejoramos en términos superficiales pero no en las cuestiones de fondo. Aunque en la televisión no se hagan chistes por el cuerpo de alguien, en el fondo se piensa que está mal ser así, ser gordo".

Entre las estrategias para prevenir y erradicar la gordofobia, la modelo recalcó: "visibilizar y dar espacio al debate, al diálogo. Que cada uno pueda expresar lo que lo le sucede en juntadas abiertas en plazas, y no en consultorios médicos, por ejemplo. En el año 2022 hay pensamientos que ya no van más. Creer que ser gordo está mal es uno de ellos, porque ese gordo o gorda es antes persona".