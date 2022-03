https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A propósito de la camiseta amarilla de Boca

Lo confirmaron desde Kelme: "Vamos a jugar el clásico con la ropa histórica de Colón"

La piel del campeón prepara pantalón blanco, medias blancas con la camiseta sangre y luto tradicional. "Me lo explicaba Lavini y me lo pidió José Alonso: queremos a Colón vestido de Colón: así sin vueltas", explica el CEO de Kelme, Eduardo Hiriart.

¡Así, como en La Boca!. El festejo sabalero en La Bombonera con el gol agónico: pantalón blanco, medias blancas y camiseta rojinegra a mitades. Con esta misma indumentaria, Colón jugará contra Unión. Crédito: NA



Por Dario Pignata SEGUIR El CEO de Kelme en Argentina, Eduardo Hiriart, confirmó a El Litoral que Colón saldrá a jugar el clásico ciudadano este sábado a las 18.30 con una indumentaria que "respetará la historia y los colores originales de la institución", justo en el mismo momento que el epicentro del fútbol argentino se conmueve porque Boca saltará en el derby ante River con una camiseta alternativa de color amarillo, lo cual genera polémicas de todo tipo. "El otro día, alguien con mucha historia dentro de Colón, como es Ricardo Lavini me decía que la primera y verdadera indumentaria del club es con pantalones blancos, medias blancas y la sangre y luto. En el mismo sentido, José Alonso decía "que Colón juegue vestido de Colón", por lo tanto así saldrá el equipo de Falcioni: pantalón blanco, medias blancas y camiseta roja y negra. "Todo lo que se genera, se innova, se moderniza desde Kelme, el hincha y socio de Colón lo agota. Primera camiseta, segunda camiseta, tercera...lo que sea. Nosotros creemos, junto con los dirigentes, que para este tipo de partidos, como fue el debut con Boca, el clásico o la Copa Libertadores que se viene no nos podemos apartar de la historia. En todo sentido, lo digo. Yo soy medio a la antigua en esta cuestión y creo que la gente lo toma bien", dijo Eduardo Hiriart desde las oficinas de Kelme Argentina en Rosario. Luego, agregó: "Nosotros creemos que Colón debe tener un año de fiesta total, por lo de la estrella, por lo de la Libertadores. En ese sentido, vamos a subir una anticipo a las redes sociales de la marca y el sábado vamos a preparar algo muy emotivo. Colón, claramente, es El Club del Pueblo". Como se recordará, hace algunos días se generó una inédita acción en un barrio muy popular (El Pozo), donde los jugadores sabaleros del plantel profesional se mezclaron con los hinchas para alentar, tocar el redoblante, jugar un truco o cortarse el pelo. Todo lo que se generó ese día, con varias sorpresas más, se podrá ver este mismo sábado que se juega el clásico en Santa Fe y es algo realmente muy emotivo para todos los sabaleros". Tenés que leer ¿Deben cambiar Falcioni y Munúa? Luego, agregó un detalle de color de PR 10: "Nosotros tenemos en la oficina una persona que hace de nexo con los jugadores deColón, ateniendo los pedidos de cada uno. En el caso del brazalete de capitán, lo que hace Pulga es pedirnos una cinta que lleva los nombres de sus hijos. Pero cuando no estaba Luis y la usaba Burián, por ejemplo, pide lo mismo". En el mismo sentido de las apostillas y las "modas", el CEO de Kelme (Eduardo Hiriart) expresó que "ya casi nadie pide camisetas de mangas largas, ni se usan...Para mí, una pena. Los jugadores prefieren usar las famosas térmicas abajo y mangas cortas arriba. Es más, muchos piden térmicas de mangas cortas en verano. Cuando estaba Eduardo, hasta Domínguez entrenaba con la térmica abajo en Colón". Luego, Hiriart explicó, después de este tiempo hermoso de relación vistiendo a Colón (llegaron las finales y la primera inolvidable estrella), cuál es la idea con "la piel que elegimos" desde Kelme. "Colón desborda todo siempre. La meta fue, un poco más acá o más allá, que todo el mundo que quiera su camiseta la tenga en sus manos. Pero, además, buscamos con las marcas, los números y el diseño que la camiseta de la tienda sea casi igual a la que usan los jugadores, cuidando todos los detalles. Todos los días reponemos en Santa Fe". En cuanto a lo que se viene, que es lo más esperado del Mundo Colón con la vuelta del "Negro" a la histórica Copa Libertadores de América (el sabalero será "Argentina 1" por haberse coronado campeón), el mismo CEO de Kelme detalló que "ya presentamos, en tiempo y forma, los tres modelos de activaciones de ropaje que exige la Conmebol". Tenés que leer Vignatti y un "súper premio" contra Unión Los mismos Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Andrew Teuten; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Lucas Beltrán fueron los once que puso Julio César Falcioni en el ensayo de este jueves, cuando todavía faltan dos días para el clásico del sábado a las 18.30 contra Unión en el Cementerio de los Elefantes. ¡Se viene el Fan Fest sabalero! Se vienen momentos más que especiales para el Mundo Colón, fundamentalmente desde este sábado que se dará la vuelta al césped totalmente renovado del Cementerio de los Elefantes. Pero no es sólo el tradicional clásico ciudadano, sino también los partidos que quedan por la Copa de la Liga (otra vez Colón clasificando en este formato que lo enamora y le recuerda la estrella de San Juan) y el histórico retorno al torneo más importante de clubes del continente: la Copa Libertadores de América 2022. Que, de paso, será especial porque Colón la juega como "Argentina 1" por ser campeón. Toda esta expectativa (Colón está a nada de superar los 30.000 socios, una marca tremenda), originó una novedosa idea en Comisión Directiva: montar un Fan Fest Sabalero en cada partido. La iniciativa fue impulsada por integrantes de la CD de Vignatti: "Viví el partido de una manera única". Quienes lo llevarán a cabo desde la logística serán los integrantes del llamado "grupo de trabajo del básquetbol de Colón". ¿En qué consiste el Fan Fest?: en un lugar exclusivo del estadio (en este caso los Palcos Norte), que tendrá las butacas a la cancha y conectadas con un salón climatizado acorde a las necesidades. Quienes adquieran sus ubicaciones allí (8.000 pesos los socios y 9.000 pesos los no socios), recibirán la entrada con una ubicación privilegiada en los palcos corporativos norte ; un catering y tendrán montada una pantalla gigante para revivir los momentos de gloria además de Seguir las repeticiones de la televisación. Al mismo tiempo, el espacio contará con un conductor/animador, con presencia de dirigentes de Colón, personalidades sabaleras y ex glorias de la institución rojinegra. "Vamos a tener sorteos-sorpresa en este Fan Fest Sabalero", aseguran a El Litoral. Así, quienes accedan al Fan Fest vivirán una jornada inolvidable desde todo punto de vista, no sólo con los 90 minutos, sino con previa, entretiempo y post. Todos los interesados en adquirir el acceso al "Fan Fest Colón" pueden comunicarse al 3425497010 o en @colonbasquetoficial. Finalmente se aclara que, adquiriendo la ubicación socio o no socio, se colabora con el crecimiento del básquetbol sabalero. 