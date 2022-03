https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.03.2022

13:44

"Son un desastre", dijo Video: el enojo de Ruggeri con los políticos

El ex futbolista Oscar Ruggeri se indignó al recordar el caso de un niño que necesita una colecta para poder afrontar los gastos de un tratamiento médico que debe realizarse en Barcelona para combatir la leucemia linfoblástica aguda Tipo B, y atacó a los políticos del país al señalar que "son un desastre".



"Me da impotencia porque tenemos que salir todos a colaborar y a buscar plata. Como ese chico hay un montón en el país y para los políticos esos nenes no son prioridad", detalló enojado el campeón mundial con Argentina en 1986.



Kevin un niño de 7 años, oriundo de la localidad cordobesa de Corral de Bustos, necesita juntar 600 mil euros para costear el tratamiento médico en el continente europeo y, si bien Ruggeri comentó que hizo su aporte a la campaña "Todos por Kevin", le exigió al Estado que financie la misma.



"¿Por qué no crean un ministerio donde se junte plata y pongamos plata los ciudadanos, si quieren, para todos estos nenes?. ¿Cómo puede ser que estos nenes no sean prioridad?", insistió el ex defensor.



Ante la falta de respuestas "desde el Gobierno provincial y nacional", Ruggeri arremetió de lleno: "Los nenes se están cagando de hambre, hay pibes enfermos y ellos no les dan bola. Despierten loco, que los pusimos ahí para que administren la plata que nosotros pagamos, no son los dueños de todo, son administradores".



"Cómo un nene va a depender de que juntemos la plata para que le hagan el trasplante en Barcelona para darle la vida y devolverlo a su casa con su familia cuando, en realidad, tendría que ser ´‘¿Qué pasó, Kevin? Un avión para la familia, vamos que se van a Barcelona y le van a hacer el trasplante urgente porque encima no hay tiempo´", deslizó.



Con el correr de los minutos, sus declaraciones fueron aumentando y arremetió con el uso de los aviones por parte del Estado: "Los aviones que usan los políticos que se van de un lugar al otro, el avión sanitario ese que lo usan las familias, me da una impotencia. Me da una rabia cuando los escucho".



No es la primera vez que Ruggeri hace público su pensamiento en cuanto al sector político y aseguró que tuvo "varios problemas" por ello, pero fue por más y aseguró "no estar preocupado".



"No me importa que me manden a la AFIP, porque me la mandan todos los años, me investigan permanentemente. No me importa porque siempre pagué. Yo pago lo que me dice mi contador, úsenla bien, como corresponde, para los que la necesitan de verdad", desafió el ex zaguero de 60 años.



Por último, lejos de apaciguar las aguas reafirmó que: "Se tendrían que ir todos, dejarnos a nosotros solos, seguro que lo hacemos mejor que ustedes. Argentina está así por ustedes, no por los que trabajamos, ustedes provocaron todo esto".