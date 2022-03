https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.03.2022 - Última actualización - 14:57

14:05

La influencer sorprendió a sus seguidores con videos desde la clínica y preocupó por su estado de salud.

Este miércoles Dani La Chepi fue internada de urgencia y debió someterse a una operación La influencer sorprendió a sus seguidores con videos desde la clínica y preocupó por su estado de salud.

En la tarde de este miércoles Dani La Chepi preocupó a todos sus seguidores al comenzar a publicar videos desde una clínica. Lo cierto es que debió ser internada de urgencia y deberá someterse a una operación.

La influencer contó a través de historias de Instagram que se encuentra en la Clínica Olivos luego de “comerse” un cascote que arrojaron a su casa. Con el humor que la caracteriza, buscó llevar tranquilidad a los usuarios mientras relató el minuto a minuto de su paso por el sanatorio médico antes de ingresar al quirófano.

“Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la clínica Olivos, me encanta venir acá”, comentó con su fiel sentido del humor.. Luego, agregó: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”.

Finalmente, tras dormir una hora y recibir la visita de una amiga, mostró los momentos antes de ingresar al quirófano con la bata ya lista para la intervención quirúrgica.