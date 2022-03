https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Veteranos de todo el país marcharon a Tribunales y PAMI para solicitar una respuesta a una serie de reclamos que vienen haciendo desde hace tiempo. En ese marco sufrieron agresiones por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Manifestación y disturbios La policía reprimió a excombatientes de Malvinas: el relato del santafesino Alejandro Videla

Santiago Balague

Este miércoles, la Confederación Nacional de ex Combatientes dela Guerra de Malvinas, desarrolló una movilización en Buenos Aires, puntualmente a Tribunales para solicitar la resolución de juicios que hay con Anses y en PAMI, obras social de los veteranos, para reclamar por las prestaciones médicas en todo el país, ya que no hay una atención homogénea y en algunos puntos del país “directamente no funciona”, expresaron.

En este marco, el excombatiente de Venado Tuerto, Alejandro Videla, quien dijo presente junto a Sergio Márquez de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, contó: “En el congreso que realizamos el 2 de marzo, se decidió realizar esta movida. Estamos a pocos días de que se cumplan 40 años de la guerra de Malvinas, donde se iba a hacer un acto que se terminó suspendiendo, ya que hay cuestiones que no están resueltas con los veteranos, lo que nos llevó a decidir que no íbamos a desfilar hasta que no podamos saldar estas deudas que están relacionadas con nuestra salud”.

Seguidamente destacó: “Nos congregamos en el Obelisco bien temprano por la mañana, con presencia de veteranos de todo el país, desde Tierra del Fuego a Jujuy. Hasta ese momento, la relación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires era cordial, ya que habían sido alertados previamente sobre esta movida, y eran los encargados de ir ordenando el tránsito a medida que la columna avanzaba”.

La primera para fue Tribunales, donde los representantes de la Confederación se reunieron con autoridades y se comprometieron a darle celeridad a todos los expedientes. “Nos sentimos complacidos por la respuesta y la atención, ya que, desde hace tiempo, nuestro abogado venía pidiendo un encuentro”, puntualizó.

Luego, los veteranos continuaron marchando hacia PAMI. “Cuando llegamos cerraron sus puertas, quedando la gente calle Corrientes. Se logra una mesa de negociación, con representantes provinciales de los veteranos y la autoridad número tres de la jerarquía de PAMI”, relató. Y añadió: “En un momento, mientras se llevaba a cabo la reunión y se veía que la reunión ni venía bien, un grupo de compañeros quiso ingresar al hall, con la idea de presionar un poco más, teniendo una respuesta violenta de la policía que formó un cordón en la puerta. Allí se produjo un enfrentamiento físico que deriva en que un agente empiece a rociarnos con gas pimienta. Lo peor de todo que lo hacían con satisfacción”.

Los efectos no tardaron en llegar y los excombatientes comenzaron a sentir las consecuencias, con dificultades para respirar. “Tenemos compañeros con asma o epoc, que afortunadamente no sufrieron efectos mayores”, enfatizó. Afortunadamente la situación se calmó con los veteranos cantando el Himno Nacional Argentino.



“Intentamos hablar con la Policía, porque eran agentes jóvenes, que podían ser nuestros hijos, para que se den cuenta que somos personas mayores de 60 años, algunos ya jubilados, que no era necesaria esta reacción, porque con la barrera o cordón humano que habían formado era suficiente, para nosotros era imposible físicamente atravesarla”, disparó.

Los excombatientes lograron un petitorio con un acuerdo para rever varios de los temas que plantearon con una tregua de 30 días. “Esperemos que el 2 de abril podamos decir que la respuesta al reclamo de los veteranos está en camino”, sentenció.