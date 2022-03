https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 18.03.2022

Liga Judiciales Muchos goles en el inicio del torneo

El sábado pasado se disputó la primera fecha del torneo Apertura que organiza la Liga Judiciales y que auspicia Diario El Litoral. Los resultados registrados en la fecha inicial fueron los siguientes: Cancha Judiciales 1: La Juve FC 6 (dos de Demilio, Erni, dos de More y Tudor)-Almagro FC 4 (Castillo, Gómez, Gutiérrez y Schifitto); Asoc. Tribunales 5 (tres de Benítez, Del Sastre y Sottaz)-Recordando a Rana 3 (Bachelli y dos de Ibarra); Nuevo Rumbo 3 (dos de Crespo y Guzmán)-Red Mutual 1 (Fernández); Hay Equipo 1 (Méndez)-Mecánica Meriles 0; La Positiva FC 2 (Ferreyra y Guzmán)-Barrilete Cósmico 1 (Ruiz Díaz). Cancha Judiciales 2: El Deport 1 (Cuevas)-Diario El Litoral 1 (Bortoli)-Dinos Old Boys 2 (Páez y Scurato); ATE Mutual 0; La Vanguardia 0-Carnipub 2 (dos de Barrientos); Yo Heladeraría 2 (dos de Sañudo)-Homero Distribuciones 3 (D'ostuni, Fazzio y Soto); La Peña Esponja 5 (dos de Cepeda, C. Fernández y dos O. Fernández)-Los Dueños del Swing 0.

Lo que viene

El sábado, por disputarse el clásico entre Colón y Unión, no habrá actividad en la Liga Judiciales. La fecha 2 del torneo Apertura pasa para el sábado 26 de marzo en los horarios establecidos por la organización.