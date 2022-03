https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una reflexión para pensar Una mirada sobre un tema tabú: la homosexualidad y el fútbol

María Eugenia Canteros (*)

¿Nunca te preguntaste por qué, en el ambiente del fútbol masculino, nadie (absolutamente nadie) es homosexual? Raro, ¿no?

Me corrijo. En realidad son muy pocos los jugadores que declararon abiertamente ser homosexuales y la mayoría lo hizo después de retirarse del deporte para evitar ser víctimas de homofobia por parte de las hinchadas.

Uno de los primeros en hacerlo fue el delantero inglés Justin Fashanu en 1990, pero después de ser motivo de críticas y burlas por su condición, fue (injustamente) acusado de agresión sexual y se suicidó en 1998 por la presión del medio.

David Testo, del fútbol norteamericano, dio a conocer su homosexualidad en una entrevista televisiva en Canadá en 2011. Al año siguiente se retiró. Le costó su carrera, ningún equipo se vio interesado en su fichaje.

Otro jugador fue el alemán Thomas Hitzlsperger. Vale aclarar que primero se retiró de las canchas a los 31 años, en 2013, y no fue hasta 2014 que hizo abierta la declaración de su orientación sexual.

También el volante de Minnesota United, del fútbol de Estados Unidos, Collin Martin, aprovechó la fiesta del Orgullo 2018 para hacer pública su preferencia sexual y dar gracias por el apoyo de sus familiares y compañeros de equipo.

Dentro de los más recientes encontramos al ya retirado Patrice Evra, ex Manchester United, y Josh Cavallo, mediocampista de 21 años del Adelaide United. Éste último ha declarado: "Avergonzado de que nunca sería capaz de hacer lo que amaba y ser gay. Ocultando quién era realmente, para perseguir un sueño que siempre deseé. Jugar al fútbol y ser tratado igual que los demás nunca pareció una realidad. Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo"

Estas historias son solo los 6 ejemplos que conocemos, por eso inicié esta nota diciendo que NADIE se proclama homosexual en el ámbito futbolístico. ¿Te imaginás la cantidad de futbolistas que callan su condición? ¿Y los que deciden, lamentablemente, abandonar su carrera? ¿Por qué no pueden convivir ambas condiciones? ¿Quién dijo que está mal? ¿Cuándo aceptamos estos disparates? ¿Por qué la gente se mete en la cama de los demás, en su intimidad? ¿Qué te hace creer que tu condición de heterosexual te hace especial? Siglo 21, el ser humano ha evolucionado en tantas cosas y en otras es tan retrógrado. A veces resulta incomprensible, ¿no?

Volvé a leer las declaraciones de Josh Cavallo. ¿Cómo toleramos que un ser humano viva en esas condiciones? Sufriendo. Y te invito a conocer más a fondo la historia de Justin Fashanu. ¿Cómo permitimos que alguien se quite la vida, siendo el detonante la falta de aceptación social a su condición sexual?

¿Qué intento lograr con mi discurso? Simplemente abrir un espacio para que este tema sea visto, oído, observado. Dirigentes y entrenadores deben prestarle especial atención y la sociedad toda tiene que replantearse su posición. Porque te cuento una verdad: hay homosexuales en el fútbol, si, y muchos como en cualquier otro entorno, pero no se dejan ver... porque no los dejan mostrarse. ¡Terrible!

Como especialista en Bioneuroemoción y entrenadora de fútbol soy fiel testigo de los "mambos" mentales y emocionales que atraviesan niños, jóvenes y adultos. Y vivo en carne propia las limitaciones que estos viven en su día a día como consecuencia de la falta de desarrollo de su Bienestar Emocional.

De todas maneras no hace falta tener ningún título de nada. Hace falta simplemente desarrollar la empatía. Es otro ser humano, igual a mi. Te digo más, puede ser tu hijo, tu hermano, tu amigo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Te lo preguntaste?

Que nunca vamos a estar de acuerdo, eso te lo aseguro. No existen verdades absolutas, nadie tiene razón. Pero cada uno tiene sus razones. No te pido que compartas las creencias con nadie, ni siquiera que lo apoyes en sus decisiones. Sólo te pido que no colabores con su sufrimiento. ¡Grabate eso! ¡No colabores con su sufrimiento! No alimentes situaciones donde alguien más puede sentirse excluido, discriminado, juzgado, pisoteado, humillado y un montón de etcéteras desagradables. En el respeto no existen "peros", sino no hay respeto.

No podemos cambiar el mundo. Tampoco es el objetivo ni funciona así. Pero sí podemos mejorar definitivamente la vida personal (y ni que hablar, deportiva y profesional) de un sujeto con el sólo hecho de empezar a compartir una mirada diferente de cómo se puede vivir. De eso se trata, de expansión, de ampliar la percepción, de mostrarle al mundo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Porque siempre que exista alguien que no se sienta feliz en su lugar de pertenencia, no significa que ese lugar esté "mal" ni que esa persona esté errada. Significa que se necesitan crear nuevos lugares de pertenencia, nuevos espacios, nuevas creencias, nuevas maneras de Ser y Estar que se adapten a las necesidades de bienestar de ese individuo. Porque existen tantas maneras de Ser como Seres en el universo.

El Bienestar Emocional es la base para todo. Si nos sentimos bien, todo lo demás sale bien. Un jugador que no puede expresar libremente quién elige ser, tiene que fingir ser alguien que no es, claramente vive en una mentira constante y, por consecuencia, ese estado de bienestar no existe.

¿Imaginás vivir en su cabeza? ¿Imaginás qué piensa? ¿Qué siente? ¿Imaginás que realmente puede explotar al máximo su potencial deportivo? Ni hablemos de sus limitaciones personales. Él sabe quién es pero las personas a su alrededor no quieren permitírselo. Y vos sos parte de la sociedad, de esas personas que lo rodean. Te invito a preguntarte desde qué lugar estás aportando. Con tus palabras, tus actitudes, tus acciones. ¿Colaborás con el desarrollo de su bienestar? Si tu respuesta es "no", entonces dejame decirte que estás contribuyendo con su destrucción. Empecemos a construir, que bastante destruido ya está todo.

(*) Profesora de Educación Física, DT de Fútbol y Diplomada en Bioneuroemoción