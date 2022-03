Confirman la detención de uno de los acusados de la violación grupal en Palermo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo decidió la Cámara del Crimen tras negar un pedido de excarcelación del acusado Thomas Domínguez, uno de los seis aprehendidos por el abuso sexual de una joven en el interior de un automóvil.

La Sala VII de la Cámara del Crimen rechazó este jueves el pedido de excarcelación de Thomas Domínguez, uno de los seis detenidos por abusar sexualmente de una joven en Palermo en el interior de un vehículo.

El Tribunal rechazó el pedido del abogado defensor, Jorge Alfonso, quien había apelado la decisión de primera instancia del juez Marcos Fernández. Domínguez es el único que tiene defensor particular puesto que los otros cinco acusados tienen defensa pública.

Domínguez, según la investigación, es quien estaba junto con Ignacio Recondo en el exterior del vehículo oficiando de campana, pero también fue acusado de ser partícipe de la violación.

"Desde hoy y con previas ganas de hacerlo pero sin disponer momento, yo, Thomas Fabián D., me propongo así como una 'bitácora de viaje' a redactar mis vivencias con respecto a lo acontecido: un hecho que a pesar de su relevancia y significación, es una experiencia más entre tantas otras en mi vida, siendo esta en especial negativa, angustiante y traumática para mí. Que a pesar de su carácter y connotación no deja de ser rica en aprendizaje y conocimiento”, escribió en una carta que se dio a conocer en los últimos días.

"Más allá de lo legal que excede mis horizontes de conocimiento y dejando esto en manos de profesionales, me encuentro por demás indignado, frustrado y lleno de cuestionamientos, por lejos y sin ápice de arrepentimiento, no dejo de preguntarme: ¿Por qué a mí? ¿Que hacía ahí? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué me acerqué a desconocidos? ¿Por qué confiaba en personas ajenas a mi vida, a mis valores e ideales? Con acciones lejos y maneras aun más lejanas de las que yo considero nobles y humanas”, agregó.

El juez hace pocos días los proceso a los seis con prisión preventiva y de ser confirmada esa decisión por la Cámara del Crimen, irán detenidos todos al juicio oral y público.

