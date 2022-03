https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hasta el fin del torneo

El entrenador argentino Fernando Ortiz, seguirá en el América de México

"La directiva del club, encabezada por el presidente Santiago Baños, me comunicó la continuidad hasta el final del campeonato. A los jugadores les propuse objetivos cortos, si pensáramos en otra cosa es un grave error", expresó el ex jugador de Unión.

Crédito: Gentileza

El entrenador argentino Fernando Ortíz, quien había asumido de manera interina el cargo de director técnico del América de México, en reemplazo de su compatriota Santiago Solari, fue ratificado en el puesto hasta el final del certamen mexicano.

"La directiva del club, encabezada por el presidente Santiago Baños, me comunicó la continuidad hasta el final del campeonato. A los jugadores les propuse objetivos cortos, si pensáramos en otra cosa es un grave error", declaró Fernando Ortiz a MedioTiempo de México.

Ortiz, exzaguero de Boca, San Lorenzo y Racing, entre otros equipos, declaró que tanto él como sus dirigidos están conscientes de la presión que ocasiona pertenecer a un club de la magnitud del América, aunque confían en poder darle alegrías a los hinchas.

El América está realizando una muy mala campaña y figura anteúltimo en el certamen mexicano con 10 puntos a uno de Mazatlán, que está último.

