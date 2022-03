Línea directa: "agradecimiento", "fichaje biométrico" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.03.2022

9:54

Agradecimiento

PADRE RENÉ DEL B° LOS TRONCOS

"Me comunico nuevamente con el diario y especialmente con este espacio del lector, esta vez para agradecerles la publicación sobre lo ocurrido en el salón de catequesis de nuestra capilla. Dios los bendiga mucho y siempre, queridos amigos. Ustedes son un sostén fundamental de nuestra sociedad y les estamos profundamente agradecidos por eso. Los queremos mucho. Hasta siempre".

****

Fichaje biométrico

DANIEL PINO

"Me permito sugerir algo al actual gobernador de nuestra provincia. Quisiera invitarlo a dar un gran ejemplo a la sociedad. Pídale a sus funcionarios políticos que marquen con su pulgar el ingreso al trabajo, como lo hace todo el mundo. De esta manera, estimado señor gobernador, usted y la sociedad sabrá quiénes van a trabajar y quiénes no lo hacen. Quiénes trabajan más y quiénes casi no trabajan en su gobierno. Tal vez de esa manera, podremos encontrar una mejor eficiencia en el Estado. Conozco a muchos, como también gran parte de la sociedad lo sabe o se da cuenta que lo hacen, o porque son vecinos, o porque los ven salir o llegar a su casa, y observan cómo muchos de sus funcionarios se van bien tardecito a trabajar. O regresan bien tempranito a su casa. ¡Cuidado!, no creo que sean todos, señor gobernador, pero tal vez se asombre de que hay más de los que uno imagina que hacen esto. Tal vez, si tomara mi sugerencia en serio, muchas cosas que pasan, no sucederían... Así es como se despilfarra la plata de la provincia: pagándole sueldos a ñoquis o algo por el estilo".

****

Sistema de transporte

LUCIANA

"Dicen que el transporte automotor de pasajeros en la ciudad está en crisis. Yo desde que tengo uso de razón, siempre estuvo en crisis. Y mal que les pese a quienes pasaron por la intendencia municipal, han sido totalmente ineptos, incapaces, incompetentes, para buscar una solución a este problema. Más allá de que sea un problema de recursos, de habilitaciones, de subsidios, de sinceridad o de lo que fuere, es inaudito que nunca hayan sentado a varios sectores para decidir qué hacemos definitivamente con este servicio deficiente, precario, obsoleto, injusto, caro y tan necesario. Uno imagina sentado en esa mesa a representantes de la Universidad, de otros organismos que correspondan, e incluso a pequeños empresarios, para que juntos puedan generar una idea, una, tal vez una idea pueda ser la salvación para muchas personas que diariamente viajan y, al llegar a la esquina, los coches no pasan, no tienen frecuencia, organización, pasan llenos y no paran, o se rompen, etc. etc. etc. El intendente actual tiene que entender que la gente pierde el presentismo. Ya a los empleadores no les importa. No es su problema, pero sí es del empleado. ¿Podremos pedir un poquito de sentido común al intendente actual y haga algo?".

****

Educación y pobreza

NOELIA, DOCENTE JUBILADA

"La pobreza se ve en todos lados en Argentina, pero no es solamente económica. Esa es una de las tantas facetas que tenemos. La pobreza también es cultural, tiene que ver con nuestra educación... Yo creo que a esta altura todos los gobiernos que han pasado, los ministros de Educación que hemos tenido, deben reconocer algo importante: que han fracasado. Recuerdo a finales de la década del sesenta, la educación era de nivel, completa, e inclusive si un alumno no concurría a clases, iba una asistente social a su casa a investigar las causas. Y recuerdo que las docentes dábamos con tanto amor y vocación las clases, que los chicos aprendían sí o sí. ¡Y cómo se respetaba a la maestra! Era una segunda mamá... Nosotras les hablábamos del comportamiento humano, les explicábamos las consecuencias de las malas actitudes... Hoy suelo ver a chicos muy chicos, borrachos tirados en las veredas; a jóvenes irrespetuosos... Dirán que siempre los hubo; tal vez, pero no en la cantidad y las formas actuales. Muchos jóvenes no se interesan por la lectura, viven aturdidos, estupidizados con celulares todo el día, no ayudan a sus padres, no colaboran en nada. Algo está mal; y tanto los padres como la educación formal, tienen que ver con lo que sucede".