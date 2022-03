La Europa League definió los cruces de cuartos de final

Barcelona de España, dirigido por Xavi Hernández, jugará ante el Eintracht Frankfurt de Alemania, en los cuartos de final de la Liga de Europa, según el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Suiza.



El equipo catalán, transitando la complicada etapa pos Messi, enfrentará al duro equipo alemán, dirigido por el austríaco Oliver Glasner, que es el único de los que llegaron a esta instancia que tiene como antecedente un título en este certamen, cuando era la Copa UEFA.



Por su parte el Atalanta de Italia, con los argentinos Juan Musso y José Luis Palomino, tendrá como adversario a Lepzig alemán, que tuvo como ventaja llegar a cuartos sin jugar en octavos ante el Spartak Moscu de Rusia, que fue eliminado de la competencia a causa de la invasión en Ukrania.



Completan los cuartos de final el West Ham de Inglaterra, con Manuel Lanzini, ante Lyon de Francia y Braga de Portugal frente al Ranger escocés.



En semifinales el vencedor de Leipzig-Atalanta jugará frente al Braga-Rangers, mientras que el triunfador de Eintracht Frankfurt-Barcelona lo hará ante el de West Ham o Lyon.



Los cuartos de final se jugarán 7 y 14 de abril, las semifinales el 28 de abril y 5 de mayo y la final el 18 de mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

