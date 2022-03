https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Hugo Freyre Inviable

"El precio de la grandeza es la responsabilidad", Winston Churchill

Cuando pienso que alguna cuestión es inviable imagino que la misma no tiene un horizonte definido. Quizás no sea la definición formal del término, lo cual, sin embargo, es una representación del significado de la precitada palabra en mi cabeza. Días atrás tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación el debate sobre el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En forma paralela, se producían fuera del Parlamento incidentes llevados a cabo por un grupo de manifestantes, lo cual me trajo como recuerdo, el día en el que se arrojaron catorce toneladas de piedras mientras se llevaba adelante el debate sobre la fórmula de movilidad jubilatoria durante el gobierno del ex presidente Macri.

En este orden de sucesos, y volviendo a la palabra que le da nacimiento a este artículo, pienso que en una democracia como en la que afortunadamente nos toca vivir, estos hechos de violencia contra las Instituciones de la República marcan un horizonte inviable. Si lo que se critica y reclama es el acuerdo con el organismo internacional, en primera medida, debemos ponernos de acuerdo en qué modelo de país queremos y sobre esa base construir los cimientos del mismo, en contrapartida, ir tapando agujeros todos los días y que -como corolario- los indicadores socioeconómicos continúen deteriorándose. Si vivimos en un país que gasta más de lo que recauda y procastina la discusión sobre la sustentabilidad y sostenibilidad de este modelo, continuaremos sufriendo diferentes crisis en forma cíclica. Por el contrario, es necesario pensar una estrategia de crecimiento de nuestras exportaciones, reinventar la confianza para la inversión y repensar una sociedad donde se premie el esfuerzo y el trabajo.

La inviabilidad atrasa. Para tener problemas nuevos, es necesario diseñar soluciones innovadoras para enfrentar los problemas del pasado. No podemos seguir conviviendo con números altos de inflación mientras que la mayoría de los países del mundo ya encontró una respuesta a este flagelo. ¿Es un problema de fácil solución? Definitivamente no, lo cual no quita la necesidad de tener decisión política para afrontarlo. Para pensar en crecimiento, primero es necesario implementar un modelo de estabilización. La rehabilitación de un paciente enfermo viene luego de encontrar la cura de su enfermedad. En este sentido, nuestro país debe repensar y redefinir numerosas cuestiones si quiere llegar a diseñar e implementar un modelo de crecimiento con inclusión social.

Para pasar de la inviabilidad a la viabilidad se requiere menos violencia y más consenso, menos oportunismo político y más construcción política, mayor educación y por ende masa crítica para encontrar los caminos más eficaces y eficientes para vencer nuestros problemas estructurales. Que nuestro país sea viable es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Por ello, tal como expresa la frase de Churchill que acompaña este artículo, la grandeza de este país requiere de un rumbo social y económico expresado a través de políticas públicas pensadas estratégicamente por sus dirigentes y acompañadas por el esfuerzo mancomunado de todos los habitantes de este suelo: ¿Estaremos dispuestos a caminar por este sendero?

