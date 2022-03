https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.03.2022 - Última actualización - 10:53

10:52

Previo al Lolla

El furor por Julian Casablancas en Buenos Aires

El cantante de The Strokes llegó este jueves a Argentina y recorrió la ciudad como un turista más. Los fanáticos no desaprovecharon la oportunidad.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Previo al Lolla El furor por Julian Casablancas en Buenos Aires El cantante de The Strokes llegó este jueves a Argentina y recorrió la ciudad como un turista más. Los fanáticos no desaprovecharon la oportunidad. El cantante de The Strokes llegó este jueves a Argentina y recorrió la ciudad como un turista más. Los fanáticos no desaprovecharon la oportunidad.

La tarde de este jueves en la ciudad de Buenos Aires no fue una más para los fanáticos de The Strokes, tras el arribo de Julian Casablancas a Argentina para participar del festival musical Lollapalooza. La banda de rock será la encargada de cerrar la jornada del sábado, pero los seguidores no pudieron esperar para disfrutar a uno de sus ídolos y le manifestaron todo su afecto apenas pisó las calles porteñas. the chad julian casablancas viniendo 4 dias antes a pasear con unas zapatillas hechas bosta vs the virgin c trolanga cancelando porque faltó que le traigan un cable pic.twitter.com/zOuChxFsVf — flora (@mmmifla) March 17, 2022 El mismo día de la emoción por la llegada de Miley Cyrus, Casablancas fue recibido en el aeropuerto de Ezeiza y a la salida del hotel donde se hospeda. OFICIALMENTE JULIAN CASABLANCAS ESTÁ EN LA ARGENTINA LLEGÓ AL PAÍS CON UN MANTECOL pic.twitter.com/wjRdrwYmlm — moracatunga (@funkymxnks) March 17, 2022 En medio de diversas actividades tradicionales argentinas, los usuarios de Twitter destacaron principalmente la vestimenta del cantante. Con una camiseta de la Selección Argentina de fútbol con el número 10 y su propio nombre, acompañó una sencilla vestimenta. con una amiga nos cruzamos a julian casablancas comprando chapitas con su nombre totalmente solo en av corrientes pic.twitter.com/xkGQclWSq7 — celeste (@glassinth3park) March 17, 2022 The Strokes presentará el nuevo álbum “The New Abnormal”, a la par de que tocará sus tradicionales éxitos. Las entradas ya están agotadas.

El Litoral en en

Temas: