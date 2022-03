https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.03.2022 - Última actualización - 11:17

11:09

Un joven de 26 años contó la desagradable experiencia que vivió en un local comercial que buscaba trabajadores pero solo recibía a quienes tuvieran un celular de alta gama.

Indignante La Pampa: fue a una entrevista laboral, y lo rechazaron por no tener un celular de alta gama Un joven de 26 años contó la desagradable experiencia que vivió en un local comercial que buscaba trabajadores pero solo recibía a quienes tuvieran un celular de alta gama.

Un joven de la ciudad pampeana de General Pico fue discriminado por un local comercial por no tener un celular de alta gama. Se había acercado por un trabajo que ofrecían para manejar las redes sociales pero fue rechazado por el dueño ya que solo contrataban gente que tuviera “de un Iphone 11 para arriba”.

El protagonista fue Agustín Andrés, un joven de 26 años que buscaba trabajo. Se presentó a una entrevista en un local de ropa ya conocía al propietario de comercio. Buscaban una persona que se hiciera cargo de las redes sociales del lugar, así que Agustín presentó su currículum. Todo parecía ir bien hasta que le preguntaron qué modelo de celular tenía.

Según pudieron saber en La Arena, el joven le contestó al dueño que tenía un Samsung S9. Sin embargo el comerciante le dijo que para la edición y publicación de fotos, solo “se manejaban” con gente que tuviera “de un Iphone 11 para arriba”,

Al comienzo el joven pensó que era una broma, pero se dio cuenta de que no era así. Por no tener un celular de alta gama se quedó sin la posibilidad de trabajar. El pampeano utilizó las redes sociales para contar la desagradable situación que vivió aunque decidió no revelar el nombre del local. Continúa con la búsqueda de un trabajo donde se valores sus conocimientos y sus ganas de trabajar y no su modelo de teléfono celular.