Miley Cyrus será una de las principales figuras del primer día del Lollapalooza

Este viernes arranca la séptima edición del Lollapalooza Argentina y dentro de las figuras que se subirán al escenario durante la primera jornada se destaca Miley Cyrus.

La cantante que saltó al estrellato por su actuación en Disney ya es una artista consagrada y acumula millones de seguidores alrededor del mundo.

Gente, conocí a Miley Cyrus, me dió la mano, me abrazo, posaba como si fueramos mejores amigas.

FELIZ es POCO. i'm so happy. Miley i love you. Thanks for your love ❤️❤️❤️@MileyCyrus #mileycyrusargentina pic.twitter.com/mNiX0Lv50A