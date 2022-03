Policía detenido en Cañada de Gómez: pedimos que se investigue la actuación del fiscal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado Maximiliano Pullaro presentó una denuncia para que se analice la actuación de Santiago Tosco en el caso del policía detenido en Cañada de Gómez y liberado hace unas horas.

A raíz de la detención del suboficial Luis Pais y la viralización de los videos con los hechos acaecidos en Cañada de Gómez, el presidente del bloque Evolución – UCR presentó una denuncia en la Auditoría General de Gestión para que la dra. María Cecilia Vranicich investigue si no se cometió una “falta grave por parte del señor fiscal jefe de la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, Santiago Tosco”, al determinar la detención preventiva del efectivo.





“Llaman la atención algunas actitudes que no terminamos de entender y que representan una interpretación confusa de las actuaciones. La inmediata detención del policía y que el sospechoso ni siquiera fuera trasladado a comisaría con su abogado para aclarar la situación es algo que no me termina de quedar claro”, expresó Pullaro quien añadió que: “En tiempos en que la gente está pidiendo mayor seguridad, las señales tienen que ser claras; hay que apoyar a los policías cuando actúan de manera correcta. De otra manera estamos llevando un mensaje de desaliento a quienes arriesgan su vida para cuidarnos.”

Medidas solicitadas por el legislador





1) Requerir a la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia del Distrito Judicial N°6, con asiento en Cañada de Gómez, la remisión del registro audiovisual de la audiencia imputativa y de prisión preventiva de fecha 12-3-2022, de Luis Pais.



2) Requerir a la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, de la Fiscalía Regional N°2, la remisión de copia íntegra del legajo investigativo en el que se encuentra imputado el señor Luis Pais.



3) Requerir a la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, de la Fiscalía Regional N°2, que informe si a raíz del hecho en el que se viera involucrado el señor Luis Pais, se han formulado imputaciones contra los profesionales que opusieron resistencia a la aprehensión que pretendía efectuar el nombrado agente policial.



4) Requerir a la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, de la Fiscalía Regional N°2, que informe si a raíz del hecho en el que se viera involucrado el señor Luis Pais, se ha ordenado alguna medida en relación a la persona a la que se pretendía aprehender, medida que fuera obstaculizada de hecho por el accionar de los ocupantes del estudio jurídico.