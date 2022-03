https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las definiciones electorales se conocerán recién hacia fines de 2022. Mientras tanto, el partido procurará consolidarse internamente y contener a todos los sectores. "No comentar operaciones o ansiedades de dirigentes de otros partidos", será una de las premisas, según el diputado Joaquín Blanco.

Reunión de la Junta Provincial El PS "hablará" con otras fuerzas pero "unido y de manera colegiada" Las definiciones electorales se conocerán recién hacia fines de 2022. Mientras tanto, el partido procurará consolidarse internamente y contener a todos los sectores. "No comentar operaciones o ansiedades de dirigentes de otros partidos", será una de las premisas, según el diputado Joaquín Blanco.

El Partido Socialista logró reunir esta semana a referentes de todos sus sectores internos. Fue en el marco de una reunión de la Junta Provincial de la fuerza, y en la previa de un congreso extraordinario que se realizará el 7 de mayo. La confluencia de dirigentes se dio en un contexto de efervescencia política por la definición de estrategias electorales de cara a 2023, y por la eventual construcción de un frente de frentes. La convocatoria se generó en ese escenario, y para evitar que alguna corriente (o dirigente) avanzase más rápido que el partido. Lo que el Socialismo definió, entonces, fue fortalecerse internamente, cerrar filas y posponer las discusiones electorales para fines de 2022.

Para el presidente de la Junta, Enrique Estévez, se trató de "una muy buena reunión"; un puntapié para caminar hacia una actualización de la Carta Orgánica del PS, "que se organice pensando en cómo ser más democrático, participativo y abierto. Vamos a trabajar en propuestas que sean la base de una convocatoria para pensar un proyecto de futuro distinto para Santa Fe, con una mirada estratégica que vas mas allá del 2023", planteó.

Laura Mondino, concejala de la ciudad y designada secretaria adjunta del organismo partidario, valoró "la madurez demostrada al reconocer que el partido tiene varios espacios y que todos pudieron reunirse en torno de una misma mesa". Instó a potenciar los gobiernos locales, para desde allí, poder impulsar un proyecto provincial. "Necesitamos una nueva política, más humana; y para eso los gobiernos locales son fundamentales. El 2023 va a ser un año de plena discusión política. Sabemos que hay que dar muchos debates hacia adentro, pero esto también genera expectativas hacia afuera; todos están esperando a ver qué hace el Socialismo. Sobre todo, porque tenemos grandes referentes o electores, como Emilio Jaton, Antonio Bonfatti, Susana Rueda, Clara García, Claudia Balagué, que sin dudas, tendrán una fuerte incidencia en el armado de cualquier esquema electoral", sostuvo.

Contra ansiedades y operaciones

El actual presidente del bloque de diputados socialistas, Joaquín Blanco, destacó el "clima de unidad de la reunión, más allá de los matices y diferentes miradas sobre cuestiones de estrategia". "Hubo un fuerte compromiso de todos los espacios de colaborar con la unidad, de tener una estrategia como Partido Socialista y de fortalecer nuestra posición, porque entendemos que representamos a un segmento importante de la sociedad, con una identidad política en Santa Fe que hay que cuidar y fortalecer. El Partido Socialista está en marcha", sentenció.

- No se puede ignorar el contexto político de la provincia en el que se discute la posible conformación de un frente de frentes. ¿Qué se dijo al respecto?

- Todos somos actores de la política santafesina y conocemos los diferentes escenarios y lo que los distintos sectores están promoviendo; sectores con los que nunca estuvimos aliados pero otros, con los que compartimos muchísimos años la misma ruta y hoy plantean un armado electoral diferente al que conocíamos. Nosotros hacemos hincapié en tres cosas. Una, la defensa de nuestros gobiernos locales que les toca gestionar en un año de crisis, ajuste e inflación, por lo que se convino una posición de acompañarlos y defenderlos para que les vaya bien. La fortaleza del PS en 2023 estará determinada por la de nuestros gobiernos locales. Segundo, queremos fortalecer el PS; no comentar operaciones o ansiedades de dirigentes de otros partidos; tener una hoja de ruta nuestra, propia. Vamos hacia meses en los que daremos mucho énfasis a lo propio y la idea es no comentar operaciones de otros sectores que no son de nuestro partido. Lo tercero; hay una enorme incertidumbre en el escenario nacional donde nadie sabe cómo va a terminar la relación entre Alberto y Cristina Fernández, ni cuáles son los liderazgos que permanecerán en Juntos por el Cambio. En Santa Fe, tampoco queda claro quiénes pueden ser no los pre candidatos, sino los arquitectos de un espacio no peronista. Por lo tanto, todos coincidimos en la necesidad de tener un partido muy activo pero construyendo un camino para tomar definiciones electorales más cera de fin de año. Es una estrategia con la que nos comprometimos todos.

- ¿Definieron interlocutores para esas eventuales conversaciones con otras fuerzas?

- Nuestras autoridades. Enrique Estévez, Laura Mondino son las voces autorizadas para discutir. Tienen una representación de todos los sectores del partido y esto tiene que ver también con los compañeros de Bases, que participaron en la compulsa interna el año pasado a través de Claudia Balagué. Ello, con la referencia de los intendentes como Emilio Jaton, Alberto Ricci; y con figuras públicas como Clara García y Antonio Bonfatti…. El PS va a ir a un espacio de diálogo con las diferentes fuerzas políticas, pero en una muestra de unidad, seriedad y con una representación colegiada donde esté todo este activo que tiene hoy por hoy el PS.