El fútbol femenino de la Liga Santafesina juega su propio clásico

Pasión Liga mostró a niños con la camiseta de los clubes más importantes de la ciudad. Todos hablaron de un clásico en paz. Pequeñas niñas, jugadoras del Femenino, también dejaron una buena señal. Mientras tanto, Juan José Morano, la cabeza visible del Femenino de la liga, prepara el inicio del torneo oficial con grandes cambios y proyectos a largo plazo.

La lucha incansable tiene que tener sus frutos y si no, solo basta con poner la mirada en el fútbol femenino de Santa Fe, que está teniendo un gran presente y prospera a pasos agigantados. Siempre avanzando y conquistando espacios merecidos, esta vez fue el turno para las más pequeñas que disfrutan el deporte como "grandes". Y es que, Juan José Morano, volvió con proyectos claros y convincentes. A poco de iniciar la actividad se trazó una nueva página en el fútbol femenino de la Liga Santafesina.

Morano fue uno de los impulsores de relanzamiento del fútbol femenino desde su trabajo en la UNL y tras varios años de alejamiento recibió la invitación para su regreso al ámbito liguista. Ahora, metido de lleno en el trabajo, sostiene que es tiempo de que no haya diferencias organizativas entre el fútbol masculino y el femenino. "Ha dejado de existir la Secretaría de fútbol femenino como lo era hasta ahora", afirma. Y la definición hace ruido y la profundiza: "A mi entender cumplió una importante función, con pros y contras como todo, pero ya se necesitaba salir de ese esquema porque la Comisión Directiva tiene la estructura para contener al fútbol femenino sin que sea una secretaría aparte".

Morano junto a un plantel de niñas. El DT, anima cada encuentro de escuelitas y hace docencia con las más pequeñas de una pasión en crecimiento.Foto: Gentileza

La nueva estructura, con la que se siente más cómodo, incluye una "mesa de ayuda, de colaboración que sea un nexo de la Comisión Directiva de la Liga Santafesina y es, en última instancia, esta la que decide, tal como ocurre con la rama masculina", explica. Morano sostiene que es una idea que argumentó y se aprobó por los respectivos consejos para darle institucionalidad.

"Ya no hay diferencias entre el fútbol once masculino y el femenino. La nuestra es una mesa de consulta integrada por entrenadores y coordinadores, que son esenciales especialmente por lo novel de la actividad y porque son quienes están en contacto directo con el desarrollo competitivo de la misma", explica el "Gringo" Morano, quien considera que "si queremos que haya participación tenemos que escuchar los argumentos de quienes participan".

De esta manera, los encuentros que ya comenzó a realizar esta mesa de consulta tendrán como objetivo diagramar, evaluar y corregir a medida que sea necesario. "Evaluaremos cómo se van desarrollando las actividades, desde los torneos de mayores hasta los encuentros de nenas", indica.

Consultado acerca de los proyectos que encara esta nueva mesa de consulta, Morano asegura que uno de los primordiales -aunque nada sencillo de lograr- es que "las diferencias no se traduzcan en desigualdades de derechos y posibilidades". Se trata de una meta a largo plazo pero por la que vale la pena trabajar.

"Esta nueva estructura que aprobamos va en esa dirección porque permite a los clubes trabajar con el fútbol femenino independientemente de que tengan Primera División o no. Primera y Reserva son categorías que vienen creciendo y se manejan prácticamente solas, pero ahora los clubes van a tener la posibilidad de incorporar actividades de fútbol femenino sin la necesidad de que tengan Primera", explica.

Se trata de eso, dar mayores posibilidades para que nadie quede afuera. Con esa misión, a los torneos de Primera y Reserva se añadirán esta temporada inferiores mayores (sub 18), que jugarán los domingos en convivencia con las respectivas categorías del fútbol masculino, e inferiores menores (sub 14), que se disputarán los sábados de manera alternada con los encuentros de niñas.

Otro objetivo ligado a esto es que "más clubes de nuestra liga se metan de lleno en el fútbol femenino y se afiancen, aunque tengan que empezar de cero". Allí radica la organización de torneos de manera independiente por categoría. "Cada certamen será autónomo. Va a haber torneo Apertura y se le va a dar la posibilidad a los clubes que no participen que se incorporen para el Clausura", agrega.

"Además vamos a trabajar con el objetivo primordial de ayudar al desarrollo evolutivo de las más chicas. Hay que empezar de abajo hacia arriba para que las nenas se acerquen a los clubes y estos tengan la manera de contenerlas", agrega Morano.