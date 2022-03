Quedó inaugurado el puente colgante más largo del mundo entre Europa y Asia

Turquía inauguró este viernes el puente colgante más largo del mundo, que se extiende por 4,6 kilómetros, construido sobre el estrecho de los Dardanelos (noroeste), frontera natural entre Europa y Asia.





El "puente de Canakkale 1915", que tiene un alcance (distancia entre los dos pilares) de 2 km, es el más grande del mundo de estas características y es el primero en franquear este brazo de mar de unos sesenta kilómetros que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara.



La obra, que insumió una inversión de 2.500 millones de euros (2.766 millones de dólares), se suma a otros tres puentes en Estambul que constituyen el nexo de unión entre ambos continentes, y conectará Tracia oriental con Anatolia, bordeando la capital del país euroasiático, informó la agencia de noticias AFP.





Su inauguración tuvo lugar en el aniversario de la victoria naval de las fuerzas otomanas el 18 de marzo de 1915 ante los aliados en la batalla de los Dardanelos, también conocida como batalla de Gallipoli.





Los combates, que duraron hasta enero de 1916, desembocaron en la victoria del Imperio otomano frente a las tropas británicas y francesas.





Este puente es "una manera de mantener vivo el recuerdo de los mártires de Canakkale", destacó el presidente Recep Tayyip Erdogan, al inaugurar la obra.

The new Canakkale 1915 Bridge which is being officially opened today in #Turkey/#Turkiye. Will be longest suspension Bridge in the world. pic.twitter.com/qmc8cI5eTk