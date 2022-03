Munúa: "Este equipo cuando se tiene que arremangar lo hace y eso es importantísimo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT rojiblanco valoró la entrega y el compromiso de sus jugadores: "Tenemos un plantel con un promedio de edad de 20 años y jugamos con un estadio en contra". "En el primer tiempo fuimos mejores", agregó el uruguayo.

En conferencia de prensa, el uruguayo Gustavo Munúa habló de un tiempo para cada uno en el desarrollo del partido.

"Hicimos un primer tiempo interesantísimo, encontramos velocidad por las bandas, juego por dentro, lo teníamos dominados, prácticamente no nos llegaron, pero con una sensación de peligro nuestro, que en cualquier momento podíamos llegar a hacer daño", analizó.

"En el segundo tiempo todo cambió, Colón mejoró desde el minuto 10, hubo jugadas polémicas, las dos con Calderón, pero le vamos a dar la derecha al árbitro que decide en el momento. Desde afuera vimos un agarrón clarísimo, que era penal y hubiese cambiado el trámite del partido. Luego, nos fueron llevando, nos metimos atrás, pero se logró un empate, por como venimos en el torneo es importante. Fue un tiempo para cada lado, es normal, con la gente, con pelotazos y con segundas pelotas nos dominaron en el complemento, pero insisto en que fue un tiempo para cada lado", sentenció el DT.

-Fueron superados en el complemento...

-Si, por lo general con envíos largos.

-¿Fue un retroceso en lo futbolístico?

-No creo que sea la palabra retroceso futbolístico la justa, tenemos que respetar al rival, Colón es un muy buen equipo, tiene buen funcionamiento, buenos jugadores, jugamos de visitante con un estadio en contra con el equipo más joven de toda la liga. En todos los partidos, por ahí las cosas se ponen difíciles, este equipo lo supo interpretar, todo perfecto a veces no sale, a veces hay que arremangarse y este equipo lo hace.

-Tuviste que retocar de última por la lesión de Alves...

-Además un cambio muy pronto por el golpe que recibió Corvalán. Estamos con una racha... ayer Alves trabajó bien, pero se complicó a la tarde, nos tuvimos que rearmar, incluimos a Mauro Luna Diale a Imanol Machuca, gente con dinámica, con explosión. En el primer tiempo se jugó bien, en el segundo cambió, y el equipo supo estar, eso es importantísimo, estos chicos son muy jóvenes con un promedio de edad de 20 años; no es fácil, los pibes pusieron todo.

-¿Te vas preocupado por el rendimiento del equipo?

-No veo ninguna preocupación ni retroceso, creo que hicimos muchas cosas bien. En el primer tiempo ellos no llegaron nunca, creo que en todo partido hay que corregir, jugamos de visitante, un clásico, con muchos pibes y un estadio en contra. Es verdad que me hubiese gustado jugar un poco mejor en el segundo tiempo, pero no se pudo, el equipo supo arremangarse cuando le tocó y esto es valorable.

-¿Cómo analizás los cambios?

-Bien, a Ramos lo tuve que reemplazar porque ya tenía amarilla y una situación muy forzada, estaba haciendo un gran trabajo, pero estaba al límite y por eso lo tuve que reemplazar. Por su parte Machuca y Luna Diale están volviendo de a poco, hicieron un buen trabajo hasta que se cansaron.

-¿El arquero?

-Mele hizo un gran partido, tuvo atajadas de muchísimo mérito, esto es parte del juego y el arquero está para eso, para atajar. A veces le toca solo mirar el partido, a veces una sola o tres o cuatro, hoy lo hizo de la mejor manera. Esta liga es muy pareja, la localía pesa y a todos los equipos les cuesta de visitante, hay muchas cosas positivas y otras para seguir mejorando.

Franco Calderón "Me agarra, es falta clarita"

"Ellos en el segundo tiempo salieron a jugar de otra manera, nos taparon el lado derecho, donde estábamos lastimando, tuvimos las nuestras, como ellos también las tuvieron", dijo el defensor tatengue.

En cuanto a la jugada polémica del partido, declaró: "Me agarra, es falta clarita, cuando me voy metiendo me agarra de la camiseta, no me quise tirar, pero no me dejaba avanzar".

En cuanto a la parte complementaria, sentenció: "Sabíamos que ellos tiraban pelotazos y lo veníamos controlando bien, pero en la parte final no lo tiramos, porque en varias oportunidades no las cobraron, entonces dejamos de hacerlo". En cuanto a los lesionados dijo que "en la baja del Mugre (Corvalán) que tuvo un golpe muy fuerte, Luquitas (Esquivel) entró muy bien, no es fácil en este tipo de partidos, igual que Mele que estuvo muy bien. Arriba lo tenemos a Leo (Ramos), a Pano (Peralta Bauer) que son muy buenos delanteros, pelearon mucho, el Negro (Alves) es muy buen jugador, pero tenemos otros muchachos que también son muy buenos".

"En el primer tiempo hicimos todo lo que entrenamos, manejamos la pelota; en el segundo nos taparon bien la derecha, perdimos mucho la pelota y nos complicaron, pero fue un tiempo para cada lado. Creo que no perdimos dos puntos ni tampoco ganamos uno, digo que fue un punto claro".

Santiago Mele: "Tenemos un plantel muy competitivo y parejo"

"Me sentí muy bien, contento de jugar mi primer clásico, es un partido muy lindo de jugar como se vive en Santa Fe y lo que pasó son circunstancias del partido", dijo el arquero tatengue y la gran figura del partido.

En cuanto a a los lesionados, aclaró que "Colón es un buen equipo, esto no nos preocupa, porque sabemos de nuestro potencial. Lo importante es que tenemos un plantel tan competitivo y parejo que cuando le toca entrar a uno por otro no se nota. El punto sirve, siempre sirve sumar; si bien siempre salimos a ganar, el punto sirve".

En cuanto a sus intervenciones, sentenció: "La más difícil fue la de Eric Meza, porque roza en un defensor nuestro y se me metía".

"Me tocó entrar a los 15 minutos por la lesión de un compañero, pero gracias a Dios me fue bastante bien. Ellos se nos vinieron, porque tenían que buscar, pero nosotros, bien cerraditos, pudimos aguantar. Creo que hoy ganamos un punto, con todos los contratiempos que tuvimos".

Lucas Esquivel, defensor de Unión