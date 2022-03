https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los sabaleros fueron más en el segundo tiempo y hasta dejando la imagen de mayor consistencia, en lo físico, ante un rival que no pudo hacer que prevalezca su intensidad.

Meza, Delgado y Teuten, lo mejorcito del equipo de Falcioni Si fuera boxeo, Colón lo ganaba por decisión unánime

Hubo dos Colón. Uno que en el primer tiempo recién encontró el partido en la parte final, cuando generó dos situaciones claras en el área de Mele. Y otro, el del segundo tiempo, que fue dominador y acumuló méritos para quedarse con la victoria. Si en lugar de fútbol, fuera boxeo, lo hubiese ganado Colón. Y hasta por decisión unánime.

En ese contexto, fue muy interesante lo que el equipo creó por el lado de Meza (7), que pareció algo complicado en el primer tiempo con los desbordes de Gastón González, pero que el mismo equipo logró corregirlo luego y allí apareció con mucha decisión para desbordar por afuera o para exigir a Mele con un remate que el arquero tatengue tuvo que esforzarse para desviar.

Burián (5) prácticamente no tuvo trabajo porque Unión no lo inquietó. Garcés (5) no desentonó pero tampoco brilló y cometió una infracción que debió ser penada, en perjuicio de Calderón. Goltz (5) cometió varias faltas cuando tuvo que salir lejos del área y Delgado (7) terminó siendo el más sólido, no sólo a la hora de defender sino también en el momento de salir con pelotazos largos. Munúa, el técnico de Unión, le pedía permanentemente a Machuca que impida esos lanzamientos. La buena pegada de Delgado hizo que Colón tuviese varias situaciones con sus pelotazos.

En el mediocampo, Lértora (5) fue de menor a mayor, Luna Diale tuvo espacios para jugar en el primer tiempo pero eso lo corrigió y terminó en un nivel aceptable. Aliendro (4) no está en un buen momento, sumó imprecisiones y sólo le quedó el sacrificio que nunca negocia. Bernardi (4) fue otro de los que no pudo sobresalir, más allá de su intención de encarar siempre aunque a veces empecinándose en meterse por el medio y por el sector en el que más camisetas rojiblancas había, en tanto que Teuten (7) fue otro de los que levantó muchísimo en el segundo tiempo, luego de un primer tiempo intrascendente y abrió bien la cancha por el costado izquierdo.

Arriba, con pocas luces el Pulga Rodríguez (5) y más peligroso Beltrán (6), quien, sin embargo, no pudo capitalizar un mano a mano y su remate fue bien tapado por Santiago Mele. No dan los tiempos para puntualizar el trabajo de Farías, Abila y Vega, pues todos ingresaron cuando restaban menos de quince minutos. En el caso de Farías y Abila, complicaron un poco en esa parte final, en tanto que Vega le dio aire a un mediocampo que dominaba la situación a esa altura del partido.

Desde lo táctico, la idea de Falcioni era plantear el ida y vuelta por los costados, con Meza y Garcés atentos con Gastón González y la dupla Teuten-Delgado haciendo lo propio con Machuca. Hubo solidaridad en ese aspecto y generalmente se ganó el duelo, salvo en algunos esporádicos desbordes por izquierda en el primer tiempo. Luego, cuando el equipo recuperaba la pelota, la idea de Falcioni era lanzar largos pelotazos cruzados, tratando de buscar las espaldas de los laterales y con Meza y Teuten como supuestos receptores. El primer tiempo de Colón fue opaco, como el partido, pero en el segundo tiempo levantó bastante y terminó dejando una mejor impresión que el rival.