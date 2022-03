https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.03.2022 - Última actualización - 0:30

0:27

En el rendimiento individual, además del buen arquero uruguayo que llegó como refuerzo, se destacó el trabajo de Calderón otra vez.

Hizo imbatible el arco tatengue y fue la gran figura Mele, una barricada en el arco En el rendimiento individual, además del buen arquero uruguayo que llegó como refuerzo, se destacó el trabajo de Calderón otra vez. En el rendimiento individual, además del buen arquero uruguayo que llegó como refuerzo, se destacó el trabajo de Calderón otra vez.

El mano a mano a Beltrán, el remate abajo que le sacó a Meza y la jugada del final del partido con Wanchope Abila, más dos o tres maniobras en las que debió intervenir ante los centros con destino de red que enviaba el Pulga Rodríguez, convirtieron a Mele (8) en la figura de Unión y del partido. Toda una garantía y bien cuidadas las espaldas de Moyano, mientras se recupera.

Brítez (6) fue un eslabón más de una defensa que hizo un buen partido y en el que sobresalió Calderón (7), otra vez de muy buen trabajo y ganando siempre, de arriba y de abajo. Lo de Polenta (6) fue interesante y sólido, aportando seguridad y voz de mando, en tanto que Esquivel (6) entró bien en reemplazo de Corvalán y se adaptó rápidamente al partido.

En el mediocampo, flojo lo de Machuca (4), que fue de mayor a menor y terminó totalmente controlado y perdiendo siempre; Nardoni (5) y Portillo (6) en la de siempre, con mucha generosidad en el despliegue (sobre todo en el primer tiempo) y Gastón González (5), arrancó bastante bien, se animó a desbordar en el primer tiempo pero su nivel fue decayendo a medida que pasaron los minutos.

Arriba, Luna Diale (4) le ganó bien las espaldas a Lértora en el primer tiempo, pero su preponderancia fue decayendo con el correr de los minutos. Evidentemente, la lesión le pasó factura en la parte física y es algo a recuperar. Ramos (4), no pudo disimular la importancia y la ausencia del Loco Álvez y hasta pudo ser expulsado cuando, estando amonestado, cometió una clara falta en perjuicio de Goltz que merecía, al menos, una segunda amarilla.

Tanto Juárez (4) como Peralta Bauer (4), entraron en un momento en el que el equipo no atacaba, le costaba salir de su encierro y parecía decidido a esperar y cerrar el partido con el empate. Por último, tampoco fue bueno el ingreso de Gallegos, con menos minutos que los otros, porque Unión ya había resignado totalmente la posibilidad de atacar.

Desde lo estratégico, el primer tiempo fue chato y parejo, no se abrió nunca el partido y los dos equipos contribuyeron a que esto ocurra. La idea de Munúa era esperar o trabajar mucho sobre la salida de Colón desde atrás, por ejemplo mandando siempre a Machuca a que lo encime a Delgado para que no saque los pelotazos profundos que le dieron peligrosidad al ataque sabalero. En el segundo tiempo, las chances ofensivas se extinguieron, no hubo buena respuesta física del equipo esta vez y cerró con mucha antelación el empate. Sintió, casi en forma exagerada, la ausencia de jugadores importantes, como es el caso de Álvez, y debió sobreponerse a la prematura salida de Corvalán.