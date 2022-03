https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.03.2022 - Última actualización - 9:15

8:59

Adrián "Chupete" Marini y Ramón "Pelado" Centurión dieron su punto de vista sobre el juego del clásico que finalizó sin goles. Ambos fueron ídolos del sabalero y el tatengue, respectivamente, en sus épocas como jugadores.

Colón - Unión El análisis del clásico santafesino: la opinión de viejas glorias Adrián "Chupete" Marini y Ramón "Pelado" Centurión dieron su punto de vista sobre el juego del clásico que finalizó sin goles. Ambos fueron ídolos del sabalero y el tatengue, respectivamente, en sus épocas como jugadores. Adrián "Chupete" Marini y Ramón "Pelado" Centurión dieron su punto de vista sobre el juego del clásico que finalizó sin goles. Ambos fueron ídolos del sabalero y el tatengue, respectivamente, en sus épocas como jugadores.

Marini y Centurión, de Colón y Unión, respectivamente, analizaron el clásico y dieron su punto de vista. El sabalero fue el primero en opinar, después el tatengue le puso su firma.

Adrián "Chupete" Marini fue aquél "pibito" que tocaba el redoblante en la barra y que alentaba a los mismos jugadores con los que luego compartió el plantel. Fue el que se "rateaba" en la escuela para ir a jugar a la pelota al club del cual siempre fue hincha. El que dijo "no" a la transferencia que podría haberlo salvado económicamente, porque lo único que quería era la gloria en Colón. Ese es "Chupete", el mimado, uno de los ídolos de toda una generación. El del gol en Tucumán, en la primera final por el ascenso y otras grandes actuaciones en los clásico de su época como jugador de Colón. "Fue un partido que se pudo dividir en dos tiempos muy diferentes. En el primer tiempo fue decididamente tranquilo donde Unión se animó un poco más, pero sin comprometer el arco de Colón. Los de Falcioni también tuvieron algunas llegadas al arco de Unión con jugadas de "Pulga", de Beltrán o Bernardi.

"Después, en el segundo tiempo, Colón fue a presionar más arriba, levantó más las líneas y por eso creo que fue todo de Colón la parte final. Tuvo varias ocasiones para convertir y Mele fue uno de los responsables de mantener el arco de Unión en cero. No le cobraron a Colón un claro penal pero bueno, esto puede pasar porque es fútbol. A mi me gustó el segundo tiempo de Colón y por eso para mí, los de Falcioni merecieron llevarse algo más que el punto que cosecharon".

Centurión: "No fue bueno el clásico"

Ramón "Pelado" Centurión nació futbolísticamente en Unión, después fue Boca, River, Estudiantes, en su regreso cargo de gloria, terminó su carrera en el club de la Avenida. Hoy, lejos del fútbol profesional, dirige en las ligas de la región. El "Pelado" es un tipo querido por la gente de Unión. Su frágil memoria no le permite recordar cuando fue el momento del debut con la camiseta del tatengue, si sabe que era un pibe de 16 años cuando Reynaldo Volken lo llevó al banco de los suplentes en La Plata ante Estudiantes. Con la camiseta de Unión, Centurión marcó 47 goles. En el recuerdo del hincha de aquella época aparecen muchos goles. Lo importante es que el hincha tatengue lo recuerda y su opinión sobre el clásico jugado en el barrio Centenario tiene la misma validez que tenían sus goles con la rojiblanca.

"La verdad que no fue bueno el partido por parte de ambos. En el primer tiempo hubo mucha presión y nada de juego. Es lo que analizo de la primera mitad donde no se puede rescatar nada positivo, siempre hablando de ambos equipos, no hubo remates claros a los arcos.

"Bueno, ya en el segundo tiempo, fue más Colón donde demostró más juego, tuvo otras intenciones. Unión ya no presionó como lo había hecho antes y Colón se animó un poco más. Unión no debió pararse tan atrás y la primera llegada fue a los siete minutos con un remate de Beltrán que tapó muy bien Mele. Después creció Colón y ahí me gustó Meza, que por su sector sacó lindos centros y Mele hizo un buen trabajo, sobre todo cuando le sacó un remate a Meza. También sacó un corner de Rodríguez y Ávila. Hizo un buen trabajo de Mele. Fueron cuatro remates y la verdad que en caliente no es fácil analizarlo. En síntesis no fue bueno el clásico, no me gustó.

La mirada de un sabalero y DT liguista

También los amantes del fútbol de la Liga Santafesina opinaron sobre el partido clásico y en ese contexto Mariano Bonzzi, el DT de Pucará, siempre presente en la cancha de Colón, club del cual es hincha desde su mismo nacimiento, habló del partido y dejó en claro su punto de vista: "Creo que al clásico hay que dividirlo en dos etapas bien definidas. Colón no supo como destrabar la tarea de Unión en la mitad de la cancha. Los de Munúa se plantaron y a Colón le costó encontrar los espacios. Así y todo creo que debió haberlo ganado el equipo de Falcioni porque generó dos ocasiones de gol. El segundo tiempo fue todo de Colón. Y de haber habido un ganador, ese mérito era todo para Colón. El gran mérito fue de Mele, el arquero de Unión que sacó todo lo que te tiraron. Como siempre, y ara finalizar, el folklore del espectáculo fue del hincha que colmó el estadio y brilló con luz propia".

"La emoción siempre está presente"

Fabio Fernández es otro de los que estuvo en la cancha. Como hincha y ex jugador de Colón analizó: "Ver jugar a Colón siempre es emocionante. En un primer tiempo parejo fue Colón el que generó dos situaciones de gol y Unión trabajó mejor el medio juego. Después en los segundo 45 minutos, fue el equipo de Falcioni el que mejor se paró en la cancha y generó lo mejor que se vio en el partido. Pitana no sancionó un claro penal a favor de Colón. El espectáculo fue muy lindo para los que somos hinchas de Colón. Personalmente me gustó el segundo tiempo. Ese es el Colón que los hinchas queremos ver en éste campeonato. Hay equipo para volver a ser protagonistas y eso nos pone contentos", analizó el hincha sabalero.